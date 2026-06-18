Das Schößchen ist zurück: So trägt man Peplum-Stücke heute

Waren schon mal da, kommen jetzt wieder - aber anders: Peplum-Oberteile, -Kleider und -Jacken. Wie man das Schößchen jetzt gekonnt kombiniert.

Stromberg/Senden (dpa/tmn) – Bei «Celine» ist es das Peplum-Minikleid mit blauen, roten, gelben Blumen aus der Frühjahrs- und Sommerkollektion 26, bei «Dior» das plüschig-gelbe Peplum-Jäckchen mit markanten Ärmeln (Herbst/Winter 26). Und bei «McQueen» hat das schillernd-seidige Top aus der Herbst-/Winterkollektion 26 ein Peplum-Design.

Nur einige Laufsteg-Beispiele. Doch sie zeigen: «Peplum-Oberteile sind zurück auf der Mode-Bildfläche», wie etwa das Modemagazin «Elle» schreibt. «Harper’s Bazaar» titelt sogar: «Peplum 2.0: skulpturale Schößchen mit stark femininen Einflüssen».

Was also hat es auf sich mit dem derzeit angesagten Peplum-Look?

Zunächst einmal: Das Peplum – auch Schößchen – gibt Oberteilen, Jacken, Kleidern oft einen skulpturalen Touch. «Das Kleidungsstück ist tailliert und im Bereich zwischen der Taille und Hüfte in A-Linie ausgestellt, also weit geschnitten, so dass optisch eine X-Silhouette entsteht», erklärt die Stilberaterin Jasmin Link. Meistens ist es durch eine Naht an der Taille unterteilt, «viele Peplum-Oberteile haben durch den angesetzten Volant einen Faltenwurf».

Und wie kombiniert man das 2026?

Laut Jasmin Link passen Peplum-Teile am besten zu schlichten und geraden Schnitten, oder – je nachdem, worauf man den Fokus legen möchte – zu ähnlich abgerundeten Formen. Sie empfiehlt etwa die Peplum-Lederjacke zur Ballonhose aus Seide oder zu Flared Hosen mit Schlag. «Letztere wiederholen die X-Form in der Schnittführung und wir finden Wiederholungen unterbewusst ästhetisch», so Link.

Aber auch Peplum-Abendkleider mit oder ohne Spitze sind angesagt – «oder mit niedlichen Schleifen verzierte Leinenteile, die jede Sommerparty mitmachen».

Laut Personal-Shopperin Sonja Grau kann man Peplum-Stücke «generell zu nahezu allem kombinieren»: zum Rock, zur Jeans, zu Bermudas. Der Vorteil: «Da Peplum-Modelle in der Regel bereits im Fokus stehen, benötigt man in der Regel kein großes Tamtam drumherum», so Grau. «Die Peplum-Modelle dürfen clean oder mit dezenten Details brillieren.»

Zu ihnen passt der Personal Shopperin zufolge also etwa eine zarte Gold- oder Perlenkette. Und: Stilettos. Laut dem Modemagazin «Haper's Bazaar» kommt die Peplum-Silhouette besonders gut in monochromen Looks zur Geltung, also dann, wenn man sich im gesamten Outfit auf die verschiedenen Nuancen einer Farbe beschränkt.

Kontraste setzen

Für die «Elle» werden Peplum-Stücke übrigens – «anders als 2010, als Teile mit Schößchen schon einmal das Straßenbild dominierten» – jetzt als verspielter Kontrast eingesetzt, also etwa als Element im sonst schlichten Businessoutfit. Kein Wunder, dass Modemarken wie «H&M» oder «Zara» auf Blazer mit ausgestelltem Peplum-Saum setzen. Letzterer passt der «Elle» zufolge etwa gut für einen Stilbruch – zur weiten Baggy-Jeans und flachen Ballerinas.

So oder so: Der Peplum-Look steht für: «Lass es uns anpacken!», findet Personal-Shopperin Sonja Grau, «und setzt damit ein klares Statement!»