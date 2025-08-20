Wie geht es mit Xavi Simons weiter? RB Leipzig fordert laut Berichten mehr als 70 Millionen Euro – und denkt über einen möglichen Tausch mit dem FC Chelsea nach.

Leipzig (dpa) – RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer will Offensivspieler Xavi Simons nur bei einem starken Angebot aus Leipzig ziehen lassen. «Wir kennen seine großen Ambitionen, in einer Top-Liga für einen Titelanwärter zu spielen. Er will sich auf höchster Ebene beweisen. Und wenn es wirtschaftlich vernünftig ist, sind wir offen. Aber auch nur dann», sagte Schäfer der «Sport Bild».

Bis dahin werde der 22 Jahre alte niederländische Nationalspieler beim Bundesligisten weiter in der Startelf stehen. «Wenn es wirtschaftlich für uns nicht sinnvoll ist, freuen wir uns auf eine weitere Saison mit diesem herausragenden Spieler», sagte Schäfer. In der ersten Pokalrunde am Wochenende hatte Trainer Ole Werner Simons in Sandhausen von Beginn an gebracht. Der Offensivmann bereitete beim 4:2 einen Treffer vor und erzielte ein Tor selbst.

Tausch mit Chelsea?

RB will dem Vernehmen nach in diesem Sommer Transfereinnahmen von mehr als 100 Millionen Euro erzielen. Das ist auch nach dem Verkauf von Benjamin Sesko an Manchester United für 76,5 Millionen Euro noch nicht erreicht. Auch für Simons wollen die Sachsen Berichten zufolge mehr als 70 Millionen. Eine Spur führt in die Premier League zum FC Chelsea. Im Gegenzug könnte Christopher Nkunku zu RB zurückkehren.