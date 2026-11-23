Der CLA ist das Designerstück und Effizienzwunder, der GLB der Praktiker - aber mit dem GLA baut Mercedes einen Kompakten, der für alle passt. Und falls nicht? Gibt's bald einen Nachzügler.

Berlin (dpa/tmn) – Aller guten Dinge sind nicht drei, sondern vier – zumindest in der Mercedes-Kompaktklasse. Denn nach dem CLA als viertürige Limousine und Shooting Brake und dem GLB holen die Schwaben jetzt als vorerst letztes Familienmitglied auch den GLA in die neue Zeit.

Er ist ebenfalls auf der MMA-Architektur konstruiert und deshalb vor allem um den Elektroantrieb herum entwickelt. Er kann seit dem Herbst zu Preisen ab 40.840 Euro bestellt und ab dem Jahreswechsel auch gefahren werden.

Design: Evolution statt Revolution

Dabei ändert sich auf den ersten Blick nur wenig – weil das SUV schon bislang der Bestseller in der Familie war, haben sie beim Design keine großen Experimente gemacht. Es gibt deshalb nur einen neuen Grill, der auf Wunsch leuchtet, die LED-Sterne in Scheinwerfern und Rückleuchten und etwas organischere Linien. Dafür allerdings wächst der GLA spürbar: Er streckt sich um 15 Zentimeter auf 4,57 Meter, und auch der Radstand legt zu: Jetzt stehen die Achsen 2,79 statt 2,73 Meter auseinander.

Mehr Platz auf allen Plätzen

Das sorgt innen für spürbar bessere Platzverhältnisse, vor allem in der zweiten Reihe: Während man vorn schon immer gut gesessen hat, fahren jetzt auch hinten zwei Erwachsene bequem und genießen unter dem serienmäßigen Glasdach eine lichte Atmosphäre. Und im Kofferraum reicht es für 410 bis 1.400 Liter, 70 Liter mehr als früher. Dazu kommen noch einmal 107 Liter im Frunk unter der Haube im Bug.

Digital auf der Höhe der Zeit

Zur neuen Bewegungsfreiheit gibt's auch eine neue digitale Berieselung. Denn genau wie alle anderen Elektroneuheiten bei Mercedes bekommt auch der GLA einen Superscreen mit voll verglastem Cockpit und Bildschirmen bis vor den Beifahrer. Darauf läuft das hauseigene Betriebssystem für zahlreiche Apps von der Selfie-Kamera bis zum Telespiel, und es ist offen für Updates over the Air. So wird das Auto über die Jahre nicht älter, sondern besser, versprechen die Schwaben. Gemessen am Vorgänger sorgt das für reichlich Netzhautflimmern, verglichen mit den größeren Modellen wie dem GLC oder der C-Klasse wird die digitale Revolution hier allerdings noch fast dezent inszeniert.

Familienkutsche mit Spaßfaktor

Bei der Abstimmung werden die Schwaben der Zwitterrolle des GLA gerecht: Ja, er ist auch eine Familienkutsche und entsprechend komfortabel abgestimmt. Aber er lässt sich auch spürbar sportlicher bewegen als der knapp 17 Zentimeter längere GLB, liegt straffer auf der Straße und geht besser ums Eck. Zumindest wenn der Nachwuchs mal daheim bleibt, steigt dem Fahrer deshalb schnell mal ein Grinsen ins Gesicht.

Vorwiegend elektrisch

Zumindest mit der richtigen Motorisierung. Da bietet der GLA wie seine Plattformbrüder reichlich Auswahl: Für die Generation E montieren die Schwaben einen oder zwei Magnetläufer. Die Basisversion GLA 200 fährt mit 165 kW/224 PS und 58 kWh auf dem Prüfstand bis zu 445 Kilometer weit. Der 250+ bekommt eine 200 kW/272 PS starke E-Maschine an der Hinterachse, der GLA 350 4Matic hat 260 kW/354 PS und Allradantrieb.

Die Energie liefert in beiden Fällen ein Akku mit 85 kWh, der im besten Fall mit 22 kW/320 kW nachgeladen wird und Normreichweiten von 655 und 641 Kilometern ermöglicht. Da lässt Mercedes genau wie beim Spitzentempo von 210 km/h die europäische Konkurrenz hinter sich und schließt auch zu den führenden Chinesen auf.

Zur Not auch als Hybrid

Alternativ gibt es für Zauderer im neuen Jahr auch eine Hybridversion, die nur wenige hundert Meter elektrisch fahren kann. Die bietet Mercedes in zwei Leistungsstufen mit Front- oder Allradantrieb an und schraubt zum 1,5-Liter-Vierzylindern dann noch eine E-Maschine von 22 kW/30 PS in die Achtgang-Doppelkupplung.

Fazit: Der vernünftige Verführer

Er sieht gut aus, wirkt handlich und bietet trotzdem genügend Platz, fährt fast so souverän wie ein GLC und ist trotzdem wendiger und agiler – das macht den GLA tatsächlich zum Sieger im Kompakt-Quartett bei Mercedes. Zumal er aktuell auch noch den niedrigsten Preis in der Familie bietet und ein CLA bei identischer Motorisierung rund 700 Euro teurer ist.

Diesen Vorteil hält der GLA aber nicht lange. Denn nach anfänglichem Zögern hat Mercedes die Familienplanung noch mal angepasst und bringt als Preisbrecher und jugendlichen Verführer in einem guten Jahr auch noch mal eine A-Klasse – dann könnten die Karten neu gemischt werden.



Datenblatt: Mercedes GLA 350 4Matic



Motor und Antrieb: Zwei Elektromotoren Max. Leistung: 260 kW/354 PS Max. Drehmoment: 515 Nm Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Zweigang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4.565 mm Breite: 1.873 mm Höhe: 1.604 mm Radstand: 2.790 mm Leergewicht: 2.235 kg Zuladung: 480 kg Kofferraumvolumen: 410–1.400 Liter (plus 107 Liter Frunk)

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,4 s Durchschnittsverbrauch: 15,1 kWh/100 km Reichweite: 641 km CO2-Emission: 0 g/km Ladeleistung AC/DC: 11/320 kW

Kosten Basispreis des Mercedes GLA: 40.840 Euro Grundpreis des Mercedes GLA 350 4Matic: 48.830 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr