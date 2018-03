Stalingrad: Massengrab für 150.000 Deutsche

Im August 1942 beginnt die Schlacht um Stalingrad. Zunächst sind die Deutschen auf dem Vormarsch. Mitte November haben sie 90 Prozent der Stadt eingenommen. Aber die deutschen Linien sind weit überdehnt.

Deutsche Soldaten nach ihrer Kapitulation am 2. Februar 1943.

Foto: dpa

Von unserem Redakteur Dirk Eberz

Und so werden die Wehrmacht und ihre Verbündeten bei der Gegenoffensive am 19. November von den Russen förmlich überrannt. 280.000 Soldaten werden eingeschlossen. Neben der 6. Armee sitzen auch Rumänen, Ungarn, Italiener und Ukrainer im Kessel fest. Ein Ausbruch wird Befehlshaber Friedrich Paulus von Hitler untersagt. Stattdessen sollen die Eingeschlossenen aus der Luft versorgt werden. Doch der Nachschub bleibt weit hinter den Bedürfnissen zurück. Die Bedingungen sind katastrophal.

Die Überlebenden der Kämpfe kapitulieren schließlich am 31. Januar (Südkessel) und am 2. Februar (Nordkessel). 90.000 Deutsche gehen in Gefangenschaft. Nur 5000 davon werden überleben. Die Schlacht selbst fordert auf deutscher Seite rund 150.000 Tote. Auch für die Russen ist der Sieg teuer erkauft: Mehr als eine Million Menschen sterben.

Rhein-Zeitung, 17. November 2012