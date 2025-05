Berlin (dpa) – Großer Showdown in der Handball-Bundesliga. Gipfeltreffen mit Final-Charakter. Die bedeutungsschweren Schlagworte rund um das Duell zwischen Tabellenführer Füchse Berlin und dem punktgleichen Verfolger MT Melsungen lassen keinen Zweifel daran, dass am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) die Vorentscheidung im Titelkampf fällt.

Der Sieger wahrt die Chance auf die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Dem Verlierer droht am Ende sogar nur Rang drei und damit das Verpassen der Königsklasse. Schließlich lauert der SC Magdeburg (49:11 Punkte) als Dritter auf einen Patzer der Konkurrenten (50:10).

Es geht quasi um Alles oder nichts. «Ein Spiel um die Meisterschaft und der Verlierer spielt noch nicht einmal Champions League. Das ist das Brutalste, das die Liga die letzten Jahre gesehen hat. Der Druck ist im Moment immens auf alle drei Vereine», sagte Füchse-Boss Bob Hanning vier Spieltage vor Saisonende über die Dramatik an der Tabellenspitze.

Zwanzig Jahre, ein Lebenstraum

Seit dem wegweisenden Sieg über Magdeburg im März thront der Hauptstadt-Club dank seines klar besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze. «Das wäre schon ein Lebenstraum», sagte Hanning bei Dyn über den Titel, der so nah ist wie nie zuvor. Vor ziemlich genau 20 Jahren hatte der 57-Jährige sein Engagement bei den Füchsen begonnen und die Berliner nach und nach zu einem Weltclub geformt.

Während man in den letzten Jahren regelmäßig neidisch nach Magdeburg blickte, wo das Team von Trainer Bennet Wiegert einen Titel nach dem anderen einheimste, sind jetzt die Berliner mit Welthandballer Mathias Gidsel in der Pole Position. Es winkt sogar das Double, denn auch in der Champions League steht der Hauptstadt-Club im Final Four – genau wie Magdeburg.

Melsungen das Vizekusen des Handballs

Gelingt den Füchsen der historische Coup oder setzt der große Erzrivale zum fulminanten Schlussspurt an? In den Meisterüberlegungen vieler Experten spielt Melsungen kaum eine Rolle. Und das, obwohl die Hessen seit Monaten zum Top-Trio der Bundesliga gehören.

Vermeintliche Stolpersteine wie die TSV Hannover-Burgdorf räumte die MT zuletzt mühelos aus dem Weg. «Jetzt wollen wir deutscher Meister werden», sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf daher angriffslustig.

Und dennoch lastet auf den Schultern der Nordhessen weiterhin der Fluch, noch nie einen Titel gewonnen zu haben. Als Vizekusen des Handballs wird Melsungen hinter vorgehaltener Hand schon betitelt. Auch im Final Four der European League reichte es vergangene Woche nur zu Platz vier, nachdem zuvor schon das Pokal-Finale gegen den THW Kiel verloren wurde.

Nationalspieler Timo Kastening appellierte an seine Mitspieler, nicht zu jammern. «Jetzt wollen wir das Topspiel gegen Berlin gewinnen und zeigen, dass wir eine geile Mannschaft sind. Wenn eine Mannschaft Druck hat, sind das die Füchse und nicht wir», befand der 29-Jährige.

Von einem vorgezogenen Endspiel will der Rechtsaußen zwar nicht sprechen. «Wenn Berlin aber gewinnen sollte, sieht es für sie sehr gut aus», musste Kastening anerkennen.

Wiegert: «Was wäre ich für ein Trainer...»

Der SC Magdeburg kann das Topduell in Ruhe auf dem Sofa verfolgen – bestenfalls sogar als Tabellenführer. Denn wenn der SCM sein Spiel gegen den HC Erlangen am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) gewinnt, schiebt sich der Titelverteidiger zumindest vorübergehend an die Spitze.

«Was wäre ich für ein Trainer, wenn ich nicht mehr daran glauben würde, noch Meister werden zu können. Das liegt nicht mehr allein in unseren Händen, das ist mir schon bewusst. Aber ich würde gerne am letzten Spieltag in ein Endspiel gehen», sagte Wiegert über die spannendste Konstellation im Titelkampf seit Jahren.