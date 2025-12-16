Darts-WM: Pietreczko weiter, Springer scheidet aus

Erst Sieg, dann Enttäuschung: Bei der Darts-WM in London schafft nur einer von zwei Deutschen das Weiterkommen. Ein Titelfavorit aus Wales kommt mühelos in die zweite Runde.

London (dpa) - Deutschlands Darts-Profi Ricardo Pietreczko hat bei der WM in London die zweite Runde erreicht. Landsmann Niko Springer hingegen ist vorzeitig ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Pietreczko besiegte den portugiesischen Routinier José de Sousa am Abend im Alexandra Palace mit 3:1 und fuhr damit auch bei seiner dritten WM-Teilnahme einen Auftaktsieg ein.

Springer kassiert Schlappe

Springer (25) verlor gegen Australiens Außenseiter Joe Comito und verpasste damit seinen ersten Sieg bei einer WM. Der «Meenzer Bub», wie Springer genannt wird, erlaubte sich einen schwachen Auftritt und verlor überraschend mit 1:3-Sätzen. Ein mögliches Duell mit Nordirlands Team-Weltmeister und Mitfavorit Josh Rock entfällt damit für ihn.

Pietreczko, Spitzname «Pikachu», hatte ebenfalls einen durchwachsenen Start und verlor die ersten beiden Legs. Dann steigerte sich der gebürtige Berliner deutlich und holte sich Satz eins und zwei jeweils im entscheidenden fünften Leg. Er trifft auf die Engländerin Fallon Sherrock oder ihren Landsmann Dave Chisnall.

Price souverän

Gegen den in dieser Saison schwachen de Sousa machte Pietreczko danach schnell alles klar, obwohl er in Satz drei ordentlich schwächelte. Bei der WM 2024 hatte Pietreczko die dritte Runde erreicht, im Vorjahr schaffte er es ins Achtelfinale.

Keine Blöße gab sich der Waliser Gerwyn Price, der locker mit 3:0 gegen den Tschechen Adam Gawlas gewann. Für Price geht es in Runde zwei gegen den Niederländer Wesley Plaisier, der Lukas Wenig am Sonntagabend mit 3:1 besiegt hatte.