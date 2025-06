Frankfurt/Main (dpa) – Mit seinen 71 Jahren könnte Paul Lim längst in Rente sein. Doch der «Singapore Slinger» (Schleuderer aus Singapur) wirft noch immer seine Pfeile – und will an diesem Freitagabend (circa 22.45 Uhr/DAZN) Gastgeber Deutschland die Tour ordentlich vermiesen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Phuay Wei Tan fordert Singapur dann das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko.

Schindler (28) und Pietreczko (30) sind zusammen deutlich jünger als Lim alleine. Dass der Darts-Oldie mit Kultstatus immer noch bei großen Turnieren antritt, gefällt ihnen. «Er ist eine Legende unseres Sports. In diesem Alter noch da oben zu stehen, Respekt. Wenn ich in dem Alter noch da oben stehe, dann bin ich zufrieden», sagte Pietreczko nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Portugal.

Keine Verbindung mit Routinier

Schindler ergänzte scherzhaft in die Richtung seines Teamkollegen: «Dann hast du zu wenig Preisgeld eingespielt.» Beim World Cup of Darts, die auch als Team-WM bezeichnet wird, treten je zwei Profis einer Nation im Doppel an. Es ist für Lim neben der WM in London eines von zwei großen Turnieren im Jahr.

«Wir sehen ihn quasi nie. Wir haben da keine direkte Verbindung», berichtete Schindler. Am Abend soll der Mann mit 71 nicht zum Stolperstein auf dem Weg ins Achtelfinale werden. Andere Topnationen wie England mit Weltmeister Luke Littler steigen dann erst ins Turnier ein.