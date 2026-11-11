Arbeitsrecht
Darf ich bei Kälte die Arbeit verweigern?
Eine Frau wärmt sich mit einer Decke am Arbeitsplatz
Wer friert, riskiert unter Umständen seine Gesundheit.
Nico Tapia. DPA

Wenn die vorgeschriebenen Mindesttemperaturen am Arbeitsplatz unterschritten werden, sollten Beschäftigte ihre Gesundheit schützen. Das ist zu tun.

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Berlin (dpa/tmn) – Am Arbeitsplatz ist es im Winter zu kalt – sprich: gesetzlich festgelegte Mindesttemperaturen werden nicht eingehalten? Beschäftigte sollten sich dann zum Schutz ihrer Gesundheit umgehend beschweren. «Zuständig ist der disziplinarische Vorgesetzte oder die Personalabteilung», sagt Daniel Stach, Verbandsjurist bei der Gewerkschaft ver.di in Berlin.

Ist eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, ist sie die erste Anlaufstelle. «Reagiert der Arbeitgeber auf Hinweise und Beschwerden aus der Belegschaft nicht oder nur unzureichend, können Beschäftigte auch den Betriebsrat oder die zuständige Gewerkschaft einschalten», so Stach.

Diese Konsequenzen sind möglich

Aber was gilt bei einer akuten Gesundheitsgefährdung, weil es am Arbeitsplatz zu kalt ist – kann man dann eigenmächtig die Arbeit niederlegen? «Im äußersten Fall können Beschäftigte bei einer Gesundheitsgefahr von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, also die Arbeit verweigern», sagt Gewerkschaftsjurist Stach.

Zuvor sollten sich Arbeitnehmende aber dringend von der zuständigen Gewerkschaft oder einem Fachanwalt oder einer Fachanwältin für Arbeitsrecht beraten lassen. Denn: Liegen die Voraussetzungen für das Zurückbehaltungsrecht nicht vor, riskieren Beschäftigte laut Stach Lohneinbußen und weitere arbeitsrechtliche Sanktionen.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-976349/1

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