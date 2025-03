Dank Elfmeterheld Leno: Fulham wirft Man United aus FA Cup

Manchester (dpa) – Die tiefe Krise von Manchester United geht auch im FA Cup weiter. Weil der frühere Bundesliga-Torwart Bernd Leno im Elfmeterschießen zwei Versuche des Heimteams parierte, schied Englands Fußball-Rekordmeister gegen Lenos Club FC Fulham im Achtelfinale des traditionsreichen Pokalwettbewerbs aus. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:1, 0:1) gestanden. Lenos Glanztaten sorgten anschließend für das Aus des Titelverteidigers.

Der 32 Jahre alte ehemalige Leverkusener hielt die Elfmeter von Victor Lindelöf und vom ehemaligen Bayern-Spieler Joshua Zirkzee. Für die Cottagers trafen alle vier angetretenen Schützen. In der regulären Spielzeit hatte Calvin Bassey (45.+1 Minute) die Gäste per Kopf zunächst in Führung gebracht, United-Star Bruno Fernandes (71.) glich für die in der Liga lediglich auf Platz 14 stehenden Red Devils aus.

Viertelfinale gegen Glasners Crystal Palace

Im Viertelfinale geht es für die Londoner in einem Stadtduell gegen Crystal Palace weiter. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Oliver Glasner hatte sich gegen Zweitligist Millwall (3:1) durchgesetzt, musste aber früh seinen brutal gefoulten Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta ersetzen. Der frühere Mainzer wurde später mit 25 Stichen wegen einer Risswunde am linken Ohr genäht.