Annett Kaufmann ist die große Hoffnung des deutschen Tischtennis. Beim internationalen Turnier in Frankfurt gewinnt die 20-Jährige ihr erstes Spiel - und bedankt sich danach beim Publikum.

Frankfurt/Main (dpa) – Vize-Europameisterin Annett Kaufmann hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das Achtelfinale erreicht. Zweieinhalb Wochen nach ihrem Finaleinzug bei der EM gewann die 20-Jährige in 3:1 Sätzen gegen Doo Hoi Kem aus Hongkong.

«Es war nicht leicht. Aber ich bin happy, dass ich im Kopf stark genug war, um vor allem den engen dritten Satz zu holen», sagte Kaufmann und wandte sich auch noch an die Zuschauer in der Süwag Energie Arena: «Ohne euren Support hätte ich das Spiel hier heute nicht gewinnen können.»

Das WTT Champions ist das einzige internationale Spitzenturnier in Deutschland. Von den aktuell zehn besten Spielerinnen der Weltrangliste sind in Frankfurt acht dabei.