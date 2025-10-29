Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat einen Lauf. Am Wochenende gewann er das Turnier in London. Jetzt besiegt er auch noch einen engen Freund und Nationalmannschafts-Kollegen.

London (dpa) – Drei Tage nach seinem Turniersieg in London hat Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu beim WTT-Turnier in Montpellier auch das deutsche Duell mit Benedikt Duda gewonnen. Der Einzel-Europameister von 2022 besiegte den Weltranglisten-Achten in der ersten Hauptrunde in 3:0-Sätzen.

Dang und Duda sind Doppelpartner und wohnten auch schon einmal zusammen in einer WG. Der 28-jährige Dang Qiu von Borussia Düsseldorf hatte erst am Sonntag im Finale des Londoner Turniers den Japanaer Tomokazu Harimoto geschlagen und war dadurch auf Platz zwölf der Weltrangliste geklettert. In der kommenden Woche findet in Frankfurt am Main vom 4. bis 9. November der einzige deutsche Wettbewerb der Turnierserie World Table Tennis statt.