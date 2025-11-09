Dang Qiu im Endspiel des Frankfurter Tischtennis-Turniers

Noch nie gewann ein deutscher Tischtennis-Profi das Heimturnier in Frankfurt am Main. Dang Qiu ist jetzt nur noch einen Sieg davon entfernt.

Frankfurt/Main (dpa) – Ex-Europameister Dang Qiu hat als erster deutscher Spieler das Endspiel des internationalen Tischtennis-Turniers in Frankfurt am Main erreicht. Der 29-Jährige von Borussia Düsseldorf gewann im Halbfinale in 4:1 Sätzen gegen den Südkoreaner Lee Sang Su.

Endspielgegner ist um 18.00 Uhr der erst 18-jährige Sora Matsushima. Der Japaner hatte im Viertelfinale den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov besiegt.

Die Turniere der neuen Serie «World Table Tennis» (WTT) finden seit 2020 statt. Seit 2023 wird jedes Jahr ein Wettbewerb der zweithöchsten Kategorie «WTT Champions» in Frankfurt ausgetragen. Dang Qiu war an diesem Wochenende der erste deutsche Spieler, der dort überhaupt ins Halbfinale einzog.