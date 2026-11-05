Die deutschen Tischtennis-Profis spielen bei ihrem Heimturnier in Frankfurt so stark, dass sie sich nun gegenseitig stoppen müssen. Dang Qiu und Dimitrij Ovtcharov spielen das erste deutsche Duell.

Frankfurt/Main (dpa) – Dang Qiu hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das deutsche Duell mit Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Der EM-Dritte und Vorjahresfinalist besiegte den früheren Weltranglisten-Ersten im Achtelfinale in 3:0 Sätzen.

Die beiden Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska und Benedikt Duda treffen am Freitag (20.15 Uhr/Dyn) ebenfalls direkt aufeinander. Beide hatten sich am Nachmittag zum Abschluss der Erstrunden-Spiele gegen starke Gegner wie den Chinesen Xiang Peng (Franziska) und den Südkoreaner Jang Woojin (Duda) durchgesetzt.

Damit war der 38 Jahre alte Ovtcharov der erste von fünf deutschen Spielern, der bei diesem Heimturnier der Kategorie WTT Champions eine Niederlage kassierte. Bei den Frauen zogen ebenfalls vier deutsche Spielerinnen ins Achtelfinale ein.