Dämpfer für Wolfsburger Europa-Stimmung: Kiel holt Remis

Wolfsburg (dpa) – Abstiegskandidat Holstein Kiel hat dem Europapokal-Aspiranten VfL Wolfsburg überraschend ein Remis abgerungen. Die Niedersachsen kamen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl belegt vorübergehend den sechsten Tabellenrang, die Kieler bleiben weiter Vorletzter.

Der effiziente Bundesliga-Neuling aus dem Norden ging dank Neuzugang David Zec (13. Minute) in Führung. Durch einen Doppelschlag von Joker Patrick Wimmer (50.) und Jonas Wind (53.) drehten die Niedersachsen die Partie vor 22.103 Zuschauer in Wolfsburg. Der eingewechselte Steven Skrzybski erzielte den Ausgleich (80.).

Kiel überraschend in Führung

Eine slowakisch-slowenische Co-Produktion brachte den überraschenden Führungstreffer der Gäste. Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl schaute betreten zu Boden, nachdem der Slowene Zec nach Flanke des slowakischen Abwehrspielers Dominik Javorcek das 1:0 per Kopf erzielte.

Gleich darauf war Zec wieder im Fokus. Nach einem Zweikampf des 25-Jährigen mit VfL-Juwel Mohamed Amoura (15.) forderten die Niedersachsen Elfmeter. Doch der leichte Schubser gegen den Wolfsburger Spitzenknipser reichte nicht für mehr. Schiedsrichter Sven Jablonski ließ sich auf die Bitten nicht ein und entschied auf Ab- statt Strafstoß.

Wolfsburg blieb das spielbestimmende Team – und hatte während der ersten Hälfte zeitweise mehr als 65 Prozent Ballbesitz. Doch dafür kamen zu wenige Torchancen zustande. Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis probierte es mit einem Weitschuss aus knapp 25 Metern, doch sein Versuch rauschte knapp am Gehäuse vorbei.

Deutlich besserer VfL in Hälfte zwei

Hasenhüttl schickte einen deutlich offensiveren VfL in die zweite Halbzeit. Der Coach brachte Neuzugang Andreas Skov Olsen und den Österreicher Wimmer. Und die eingewechselten Akteure lieferten direkt. Erst verpasste der dänische Nationalspieler mit seinem Schuss den Anschluss, dann kam Wimmer an die Reihe und schob nach einem klugen Pass von Jonas Wind zum Ausgleich ein. Kiels Torwart Timon Weiner berührte den Schuss zwar noch, aber konnte den Gegentreffer nicht verhindern.

Der 23 Jahre alte Wimmer drehte dann so richtig auf. Per Eckstoß legte er das 2:1 von Wind auf. Der dänische Offensivspieler vollendete per Kopf zur Führung. Wimmer, der seit 2022 beim VfL spielt und zwischendurch mit einem langwierigen Syndesmosebandriss zu kämpfen hatte, war kaum zu stoppen. Erst scheiterte er an der Latte (56.) und dann am Pfosten (64.).

Doch komplett überraschend kamen die Kieler zurück. Der eingewechselte Angreifer Skrzybski zog aufs Tor der Wölfe ab. Torwart Kamil Grabara kam noch an den abgefälschten Schuss, doch der Ball flutschte langsam in das Tor hinter ihm.