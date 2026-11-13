Während die Konkurrenz noch mit den Kosten kämpft, hat es Dacia schon wieder geschafft: Auch der neue Spring bleibt unter 20.000 Euro - will aber dennoch ein alltagstaugliches E-Auto sein - ein Test.

Berlin (dpa/tmn) – Elektromobilität muss kein Luxus sein – diese Erkenntnis setzt sich zwar vor allem unter den europäischen Herstellern erst so langsam durch. Doch bei Dacia haben sie das schon früh verstanden und mit dem Spring deshalb stolz die Untergrenze markiert: Knapp unter 17.000 Euro kostete der Kleinwagen, den die Renault-Tochter in China hat entwickeln und montieren lassen. Wenn kurz vor dem Jahreswechsel die zweite Generation an den Start geht, soll sich daran auch nichts ändern – nur dass sonst alles anders wird.

Statt einer rollenden Verzichtserklärung versprechen die Rumänen ein erwachsenes Auto, und statt aus China kommt es jetzt sogar aus Europa. Ja, auch der Preis legt ein wenig zu. Doch auch die jetzt 17.900 Euro des Einstiegsmodells gelten weiterhin als unerreicht, und selbst China-Schnäppchen wie der Leapmotor T03 oder der Geely E2 kommen da nicht dran. Von europäischen Konkurrenten wie dem Citroën ë-C3 oder dem Schwestermodell Renault Twingo ganz zu schweigen.

Abschied vom Kindergarten der E-Mobilität

Den Aufstieg sieht man dem Spring auf den ersten Blick an. Denn als wäre der Kleinstwagen dem automobilen Kindergarten entwachsen, legt er dem Hersteller zufolge in Länge und Breite um jeweils mehr als zehn Zentimeter zu und ist nun rund 3,86 Meter lang.

Damit wirkt er innen geräumiger, weil man vorn jetzt nicht mehr ständig Schulter an Schulter sitzt und hinten die Kinder auch nach der Vorschulzeit noch bequem fahren. Und außen wirkt er souveräner und seriöser, zumal die Designer ihn bullig gezeichnet haben, als wolle er ein SUV sein.

Und er fährt auch so: Aus der fragilen Sparbüchse, die jeder Spurrille nachläuft und bisweilen allein vom Fahrtwind eines Lastwagens auf der Autobahn aus der Ruhe gebracht wird, ist ein solider Kleinwagen geworden, der sauber seinen Kurs hält, halbwegs komfortabel federt und ganz selbstbewusst im Verkehr mitschwimmt. Zudem tut eine hörbar bessere Geräuschdämmung ihr Übriges für das erwachsene Fahrgefühl.

In der Stadt kommt der Kleine groß raus

Nur im Getümmel der Großstadt blitzt ein bisschen was durch vom kindlichen Gemüt des Bonsai-Stromers. Der Wendekreis ist mit 9,90 Metern erfreulich klein, das Format handlich und der E-Antrieb zumindest bei Stadtgeschwindigkeiten spritzig.

Während man auf der Autobahn viel Anlauf braucht, macht der Spring beim Ampelstart so manchen Stich. So surft der Dacia flüssig durch den Stop-and-go-Verkehr und macht am Ende der Fahrt noch einmal Spaß: Denn Parken wird bei dem Format zum Kinderspiel.

Beim Antrieb regiert der Rotstift

Beim Antrieb selbst tut sich dabei vergleichsweise wenig – mit einem Frontmotor von 60 kW/82 PS bleibt der Spring eher sparsam motorisiert, der Sprintwert ist mit 12,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h verhalten und die Geschwindigkeit von maximal 130 km/h ist eher gemütlich. Aber andererseits ist der Spring ein klassischer Zweitwagen und meist in der Stadt unterwegs – und irgendwoher muss der Kampfpreis ja kommen. Das merkt man auch am Akku.

Der ist zwar um rund zehn Prozent gewachsen, hat aber noch immer nur 27,5 kWh Kapazität und reicht lediglich für bestenfalls 250 Kilometer. Zu wenig? Offenbar nicht für Spring-Kunden, die statistisch gesehen nur 34 Kilometer am Tag fahren, wie der Hersteller ermittelt haben will. Dann reicht der Strom für mehr als eine Woche, und es schimpft auch niemand über die laue Ladeleistung von 6,6 kW.

Denn einmal pro Woche werden sich die knapp drei Stunden schon finden, die es für 15 auf 80 Prozent braucht. Und wer es eilig hat, kann ja für 500 Euro das Power-Paket mitbestellen. Dann hebt Dacia die AC-Leistung auf 11 kW an, lässt den Spring mit immerhin 50 kW an den Schnelllader und macht ihn mit einer V2L-Schnittstelle auch noch zur Powerbank auf Rädern.

Kein Firlefanz für die Serie ...

Überhaupt die Aufpreise – da spiegelt sich die Dacia-Philosophie von der Beschränkung aufs Wesentliche am besten wider. Genau wie beim eher tristen Hartplastik-Ambiente, das ein paar farbige Einsprengsel und die in die Konsolen geprägten Piktogramme nur schwerlich aufheitern können: Kein Firlefanz lautet die Devise. Bei der Sicherheit machen sie zwar keine Abstriche und bauen alle wichtigen Assistenten von der Spurführung bis zum Tempowarner ein. Und natürlich gibt es Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber sowie im Geist der Zeit auch digitale Instrumente.

Doch statt des üblichen Touchscreens fürs Infotainment hat das Basismodell zum Beispiel nur eine Klappe mit Klemmhalterung fürs Handy, und auf den Achsen stecken mickrige 15-Zoll-Rädchen aus Stahl.

...aber gegen Aufpreis gibt's (fast) alles

Aber wer will, kann den Dacia durchaus aufwerten und findet da auch ein paar überraschende Optionen: die pfiffigen YouClip-Accessoires zum Beispiel, mit denen der alltägliche kleine Kram im Auto besser verstaut werden kann, als es mit den zehn Ablagen ohnehin schon möglich ist. Dazu verfügbar: die Verkleidung für den doppelten Boden des mit 337 Litern erstaunlich großen Kofferraums, eine Mittelarmlehne mit Staufach und natürlich auch einen Touchscreen samt Rückfahrkamera – oder Stahlräder mit dann immerhin 16 Zoll.

Und selbst einen Frunk haben sie im Angebot. Der hat zwar nur 18 Liter und kostet 190 Euro, bietet aber immerhin Platz fürs Ladekabel – und das braucht man beim Spring öfter als bei jedem anderen E-Auto. Es gibt alles und sogar ein paar Extras, die allein dem schönen Schein dienen – aber man muss sie eben auch extra bezahlen, selbst wenn sich der Preis auch mit allen Extras nicht über jene 24.995 Euro des ID.Polo treiben lässt, mit denen bei VW derzeit die Elektromobilität beginnt.

Umgekehrt allerdings bedeutet das, dass man beim Grundmodell keine überflüssigen Ausgaben machen muss – und deshalb billiger an einen Autoschlüssel kommt als überall sonst. Und das kann man beim Spring wörtlich nehmen. Denn wo die Konkurrenz meist auf Karten setzt und man per Knopfdruck startet, hat der Spring als E-Auto zwar keine Zündung mehr, aber zumindest in der Einstiegsversion tatsächlich noch einen Zündschlüssel.

Fazit: Weniger ist schwer, aber mehr braucht man nicht

Viel Firlefanz bietet der Dacia Spring nicht, und seine Nachbarn kann man damit auch nicht beeindrucken. Sondern Dacia bedient einmal mehr die Grundbedürfnisse der Mobilität. Und doch ist aus dem Spring im zweiten Anlauf ein erwachsenes Elektroauto geworden, das alles bietet, was man für Alltagsmobilität braucht, und je nach Familienstand und Aktionsradius sogar als einziges Auto im Haushalt genügt. Und wem das gar zu trist und farblos ist, der bekommt die gleiche Technik ja etwas bunter verpackt bei Renault im Twingo – und bleibt selbst dort noch knapp unter 20.000 Euro.

Datenblatt: Dacia Spring

Motor und Antrieb: Elektromotor Max. Leistung: 60 kW/82 PS Max. Drehmoment: 175 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Eingang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 3.855 mm Breite: 1.722 mm Höhe: 1.519 mm Radstand: 2.492 mm Leergewicht: 1.287 kg Zuladung: 303 kg Kofferraumvolumen: max. 337-1.283 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 12,1 s Durchschnittsverbrauch: 12,7 khW/100 km Reichweite: 250 km CO2-Emission: 0 g/km Ladeleistung AC/DC: 6,6 kW (11 kW gegen Aufpreis) / 50 kW (optional)

Kosten: Basispreis des Dacia Spring: 17.900 Euro Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr