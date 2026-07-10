Ohne Make-up raus an heißen Sommertagen? Wer sich das nur schwer vorstellen kann, achtet am besten auf eine möglichst leichte Produkttextur. Schminktipps für einen natürlichen Look ohne Zerfließen.

Berlin (dpa/tmn) – Die Temperaturen sind hoch, man schwitzt schon beim Schwingen des Puderpinsels? Doch das Make-up, das soll sitzen? Dann kann man zu sogenannten BB- oder CC-Cremes greifen und diese statt der gewohnten Foundation auftragen, rät das Portal «Haut.de».

BB steht demnach für «Blemish Balm» (Blemish bedeutet auf Deutsch Makel). BB-Cremes sollen Feuchtigkeitspflege mit Grundierung verbinden und Unreinheiten abdecken. CC steht für «Colour Correction», also für eine farbkorrigierende Wirkung der entsprechenden Cremes. Sie enthalten den Angaben zufolge Farbpigmente und mildern Hautrötungen ab. Sowohl BB- als auch CC-Cremes wirkten außerdem mattierend.

Mit dem Schwamm verschmilzt es besser

Soll das Ganze möglichst natürlich wirken, empfiehlt das Modemagazin «Glamour», die BB- und CC-Cremes dünn aufzutragen und sie mit einem leicht angefeuchteten Schwamm einzuarbeiten. So verschmilzt die Textur besser mit der Haut. Das Stichwort: No-Make-up-Look.

Wer mag, kann «Haut.de» zufolge darüber auch noch ein Kompaktpuder tragen. Der saugt zusätzlich Fett und Schweiß auf.

Sonnenschutz unterm Make-up

Sie möchten statt BB- oder CC-Creme auch bei hohen Temperaturen lieber Ihr gewohntes Make-up nutzen? Dann kann es dem Portal zufolge sinnvoll sein, darunter einen sogenannten Primer aufzutragen. Der Primer gleicht Unebenheiten aus und die Foundation haftet besser.

Nicht vergessen: Draußen auf Sonnenschutz achten, auch unter dem Make-up. Nach dem Auftragen von Cremes und Co mit Lichtschutzfaktor wartet man dann am besten zwei bis fünf Minuten, bevor man sich ans Make-up macht, rät die «Glamour». Das soll verhindern, dass sich die Produkte absetzen oder krümeln.

Wer Lippenstift trägt, setzt im Sommer übrigens am besten auf matte Farben, schreibt «Haut.de». Sie enthielten weniger Öle und Wachse und verschmierten nicht so leicht.