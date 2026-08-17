Mick Schumacher startet von Rang zehn in Kanada. Doch ein Unfall raubt dem früheren Formel-1-Piloten in der IndyCar-Serie alle Chancen auf Punkte.

Markham (dpa) – Ein Crash hat das IndyCar-Rennen von Mick Schumacher im kanadischen Markham vorzeitig beendet. Der frühere Formel-1-Pilot krachte augenscheinlich unbedrängt in der 15. Runde in Kurve vier mit der rechten Front seines Wagens in die Mauer. Der Fahrer von Rahal Letterman Lanigan Racing lag zu diesem Zeitpunkt aussichtsreich unter den Top Ten.

Für den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der von Position zehn auf dem Stadtkurs gestartet war, war es das zweite vorzeitige Aus seit dem Auftaktrennen in St. Petersburg im März.

Den Sieg nach langer Durststrecke sicherte sich der frühere Formel-1-Pilot Marcus Ericsson (Andretti Global). Nach 63 Rennen ohne Erfolg stand der Schwede in der Provinz Ontario endlich wieder ganz oben.