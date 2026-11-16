Ex-Fußballprofi Mario Basler sieht einen Unfall auf der Autobahn und leistet Erste Hilfe. Das kann jedem Autofahrer passieren. Aber: Vor der Hilfe ist erst einmal Selbstschutz wichtig.

München (dpa/tmn) – Sie fahren auf der Autobahn – vielleicht in den Urlaub, vielleicht zur Arbeit. Weit voraus wird es plötzlich unruhig, Autos weichen aus, Trümmer fliegen: ein Unfall. Jüngst wurde etwa Ex-Fußballprofi Mario Basler Zeuge eines Unfalls und leistete einem verunglückten Autofahrer Erste Hilfe. Vorbildlich, und wie der Europameister von 1996 der Deutschen Presse-Agentur sagte: «selbstverständlich».

Und wenn macht man nun selbst einen Unfall sieht, oder gar beteiligt ist? Die nicht ganz überraschende Antwort: Am wichtigsten ist zunächst Ihre eigene Sicherheit. Eine Anleitung:

1. Nicht einfach anhalten, einen sicheren Platz suchen

Warnblinker an und einen sicheren Halteplatz am Fahrbahnrand oder auf dem Standstreifen suchen, rät der ADAC. So können nachfolgende Autofahrer nicht in ihr Fahrzeugheck reinrauschen. Wer aussteigt, trägt eine Warnweste und steigt am besten auf der vom Verkehr abgewandten Seite aus.

2. Notruf absetzen – mit genauer Ortsangabe

Wählen Sie den Notruf 112 oder 110 und alarmieren Sie die Hilfsdienste. Wichtige Informationen sind etwa die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und wie viele Verletzte es gibt. Wichtig: auf der Autobahn unbedingt Autobahnnummer und die Fahrtrichtung nennen. Wenn möglich, auch den Streckenkilometer, der findet sich auf den kleinen viereckigen blauen Schildern am Fahrbahnrand. Mittlerweile können aber die meisten Rettungsleitstellen den Standort eines Anrufers ermitteln.

3. Unfallstelle absichern und Verletzten helfen

Auf Autobahnen hat das Absichern der Unfallstelle absoluten Vorrang, so die Polizei Münster. Nur so können Folgeunfälle verhindert werden. Also Warnblinker an und Warndreieck aufstellen. Das laut Polizei mit mindestens 100 Metern Abstand zur Unfallstelle, der Automobilclub Verkehr nennt 400 Meter. Laufen Sie die Strecke hinter der Leitplanke.

Bevor der Verkehr nicht vollständig zum Erliegen gekommen ist, sollte niemand die Fahrbahn betreten. Also erst Hilfe leisten, wenn Sie gefahrlos an die Unfallstelle gelangen können. Können Sie Verletzte gefahrlos erreichen, leisten Sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

4. Anrufen und Platz machen ist auch Hilfe

Nicht jeder ist so nah am Unfallgeschehen dran, dass unmittelbare Hilfe möglich ist. Aber auch wer wegen eines Unfalls nun im Stau wartet, kann helfen. Bilden Sie die Rettungsgasse, damit die Rettungskräfte zur Unfallstelle durchkommen. Das geht ganz einfach:

Wer auf der ganz linken Spur ist, fährt links ran.

Autofahrer auf den anderen Spuren fahren rechts ran.

Und auch wer unmittelbarer Unfallzeuge ist, aber aufgrund des hohen Tempos schon vorbeigerauscht ist, kann mindestens den Notruf 112 oder 110 wählen und den Unfall melden.