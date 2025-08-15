Mit ihrem Erfolg «Corpus Delicti» beschreibt die Autorin Juli Zeh ein diktatorisches Gesundheitssystem. Derzeit wird der Roman verfilmt - und die Dreharbeiten mit Promi-Cast nähern sich dem Ende.

Berlin (dpa) – Mit ihrem dystopischen Roman «Corpus Delicti» landete die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh einen großen Erfolg. Nun stehen die Dreharbeiten für die Verfilmung des Buchs kurz vor dem Abschluss. Geplanter Kinostart des Films mit Hannah Herzsprung («15 Jahre»), «Maxton Hall»-Star Damian Hardung und Christian Friedel («The White Lotus») ist der 1. Oktober 2026.

Zwischen Anfang Juli und Mitte August wurde in Prag und Berlin gedreht. In «Corpus Delicti» (2009) beschreibt Autorin Zeh ein diktatorisches System, das die Gesundheit seiner Bürger über alles stellt, dafür aber persönliche Freiheiten drastisch einschränkt und Verstöße drakonisch sanktioniert.

Der Roman wurde seinerzeit von der Kritik hochgelobt. In weiteren Rollen der Verfilmung von Lena Stahl sind Alexander Fehling («Im Labyrinth des Schweigens») und Haley Louise Jones («Liebes Kind») zu sehen.