Muss Glühwein immer heiß serviert werden? Geht auch auf Eis, sagt Rezeptentwicklerin Doreen Hassek. Ihre Party-Bowle mit Rum verbindet würzige Weihnachtsaromen mit Weißwein und Apfelsaft.

Berlin (dpa/tmn) – Im vergangenen Jahr war ich in der Vorweihnachtszeit zu einer ziemlich coolen Party eingeladen. So richtig großer Bahnhof mit Gästeliste, Fotograf, Band und feinem Essen. Beim Betreten der Location wurde man schon mit coolen Drinks in Empfang genommen. Meiner war eine Glüheinbowle auf Eis. Die war so unglaublich lecker, weil es so eine tolle Mischung aus traditionellem Glühwein und einem hippen «Cocktail» war.

Ich fand, dass diese Bowle auch ganz ausgezeichnet zu Weihnachten passen würde, also hab' ich versucht das Rezept nachzubauen. Ich glaube, dass es mir auch ganz gut gelungen ist. Sie ist wunderbar süffig und besticht durch herrliche Aromen. Da freut man sich gleich auf Weihnachten!

Zutaten für 4 Gläser

1 Flasche trockenen Weißwein

200 ml klaren Apfelsaft

2 Bio – Orangen

1 Bio – Zitrone

3 Nelken

1 Zimtstange + 4 zum Dekorieren

1 Sternanis + 4 zum Dekorieren

4 kleine Zweige Rosmarin

40 g weißen Kandis

10 ml weißer Rum (optional)

Eiswürfel (optional)

Zubereitung

Eine der Orangen und die Zitrone waschen und mit einem Sparschäler feine Streifen von der Schale abschälen, ohne dabei das Weiße zu erwischen, dann wird es nämlich schnell bitter. Den Wein zusammen mit dem Apfelsaft in einem Topf erwärmen, die Schalenstreifen der Früchte und die Gewürze dazugeben und den weißen Kandis darin auflösen. Kurz aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, alles durch ein Sieb gießen und einige Stunden kühl stellen. Die zweite Orange ebenfalls waschen, mit Schale in Scheiben Schneiden und die Scheiben vierteln. Den Rum zur Bowle geben, auf vier Gläser verteilen und mit einigen Orangenscheibenvierteln, je einer Zimtstange, einem Sternanis und einem Zweiglein Rosmarin dekoriert servieren. Wer mag, kann noch ein paar Eiswürfel dazugeben.

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