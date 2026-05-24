French Open im Tennis
Cool mit Sonnenbrille: Korpatsch siegt zum Auftakt in Paris
Tennis French Open
Spielte ihr Auftaktmatch bei den French Open mit Sonnenbrille: Tamara Korpatsch
Frank Molter. DPA

Gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo behält Tamara Korpatsch den Durchblick - auch wegen ihrer Sonnenbrille? Der Sieg zum Auftakt ist verdient.

Paris (dpa) – Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist bei den French Open in die zweite Runde eingezogen. Die 31-Jährige besiegte die Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 6:4, 6:2 und meisterte zum zweiten Mal in ihrer Karriere die Auftakthürde beim Grand-Slam-Turnier auf Sand. Ihre nächste Gegnerin ist die Chinesin Wang Xinyu.

Auffällig war, dass Korpatsch mit einer Sonnenbrille spielte. Das dürfte mit der starken Sonneneinstrahlung am Auftakttag in Roland Garros zu tun gehabt haben. Auf jeden Fall behielt die Hamburgerin gegen die Spanierin den Durchblick und siegte verdient.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-124405/1

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Sport

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