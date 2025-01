Commanders werfen Buccaneers aus den NFL-Playoffs

Tampa Bay (dpa) – Der deutsche NFL-Profi Brandon Coleman hat mit den Washington Commanders auf dramatische Art und Weise die zweite Runde der Playoffs erreicht. Beim 23:20 gegen die Tampa Bay Buccaneers entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gäste. Der Football klatschte dabei an den Pfosten und erst dann ins Ziel. Die Commanders sorgten damit für den ersten Sieg eines schlechter gesetzten Teams in den Playoffs dieser Saison und bekommen es kommende Woche mit den Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown zu tun.

«Das bedeutet so viel. Die Fans haben so lange auf diesen Moment gewartet», sagte Commanders-Quarterback Jayden Daniels, der seine erste NFL-Saison spielt und sein erstes Playoff-Spiel direkt gewonnen hat. «Ich vertraue einfach auf Gott», sagte er. Als Washington 2005 zuletzt ein Playoff-Spiel gewann, war er gerade Mal fünf Jahre alt.

Ballverlust der Buccaneers öffnet den Commanders die Tür

Dem Ausgleich zum 20:20 vorausgegangen war ein Ballverlust von Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield, den die Commanders binnen kürzester Zeit in einen eigenen Touchdown verwandelten. Coleman, der als Offensive Lineman für den Schutz des Quarterbacks zuständig ist, verschaffte Commanders-Spielmacher Daniels in der Situation mit einem Block gerade so genug Zeit für den Wurf in die Endzone.

Eagles spielen gegen Sieger der Partie Rams gegen Vikings

Durch den Sieg der Commanders ist auch klar, dass die Philadelphia Eagles entweder gegen die Minnesota Vikings oder die Los Angeles Rams um den Einzug in das Conference Championship Game spielen werden. Die wegen der Brände in Los Angeles nach Phoenix verlegte Partie beendet in der deutschen Nacht zu Dienstag die Wildcard-Runde der Playoffs.

Die Eagles gewannen ihr Heimspiel gegen die Green Bay Packers 22:10. Beim Comeback von Eagles-Quarterback Jaylen Hurts, der zuletzt wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte, gingen die Eagles in Führung und gaben diese zu keiner Zeit mehr aus der Hand. Hurts beendete die Partie mit zwei Touchdown-Pässen. Packers-Quarterback Jordan Love erwischte keinen guten Abend und leistete sich drei Interceptions. Er blieb ohne Touchdown-Pass.