Die Washington Commanders sind mit großen Ambitionen in die NFL-Saison gestartet und enttäuschen bislang. Gegen die Giants ist ein Sieg greifbar, ehe das Team am Ende einen Amateurfehler macht.

Washington (dpa) – Die Washington Commanders haben in der NFL auf dilettantische Art einen scheinbar sicheren Heimsieg gegen die New York Giants aus der Hand gegeben. Beim 27:27 waren die Commanders Sekunden vor Schluss in guter Position für ein siegbringendes Field Goal, vertrödelten aber die Zeit und ließen die Uhr in der Verlängerung auslaufen.

Die Giants verteidigten durch das Unentschieden ihren Spitzenplatz in der NFC East, die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Commanders um den deutschen Football-Profi Brandon Coleman verpassten dagegen eine große Gelegenheit, ihren Rückstand in der Division zu verkürzen.

Vikings auch nach fünf Spielen ungeschlagen

Weiter ungeschlagen sind die Minnesota Vikings, die durch das 23:13 gegen die New Orleans Saints schon den fünften Saisonsieg verbuchten. Die Vikings festigten damit ihren Spitzenplatz in der NFC North und die damit verbundene sichere Qualifikation für die NFL-Playoffs.

Erneut ohne den Kölner Marlin Klein im Kader haben die Houston Texans ihren ersten Saisonsieg geholt. Nach vier Niederlagen zum Start gab es ein 26:3 gegen die weiter sieglosen Tennessee Titans. Klein hat bei den Texans seit dem dritten Spieltag keine Einsatzzeit mehr bekommen.

Raiders lassen Quarterback Mendoza erstmals aufs Feld

Die Las Vegas Patriots verloren nach ihrem guten Start unterdessen das zweite Spiel in Serie. Gegen die New England Patriots gab es ein 17:45. Patriots-Quarterback Drake Maye überzeugte erneut, er hatte vier Touchdown-Pässe und 374 Yards Raumgewinn nach Pässen, dazu kam ein eigener Touchdown nach einem Lauf. Maye hatte zu Beginn der Saison massiv in der Kritik gestanden.

Die Raiders gaben ihrem Nachwuchs-Quarterback Fernando Mendoza im Schlussviertel erstmals ein paar Minuten auf dem Feld. Er hatte acht Passversuche und brachte sechs an einen Mitspieler. Mendoza war im Draft an erster Stelle ausgewählt worden und soll absehbar der Stamm-Quarterback der Raiders sein.