Im Duell der Divisionsrivalen gewinnen die Commanders bei den Giants. Der Ersatz-Quarterback der Gastgeber sorgt kurz vor Spielende für einen Moment, der im Internet sofort gefeiert wird.

East Rutherford (dpa) – Die Washington Commanders haben das NFL-Duell mit den New York Giants gewonnen – die Szene des Spiels aber gehörte Giants-Ersatz-Quarterback Jameis Winston. Beim 24:21-Sieg von Washington hatte Winston mehrere Kurzeinsätze, um den Giants bei kurzen Distanzen mit seiner Kraft zu helfen. Daraus entwickelte sich eine Szene, die im Netz schon während der Partie gefeiert und kommentiert wurde.

Um die Verteidiger des Gegners zu locken, rief Winston im Schlussviertel einmal laut wie im berühmten Song der Baha Men «Who let the dogs out» (Wer hat die Hunde losgelassen) und ließ dann kräftig «Who, who, who, who» folgen – sehr ähnlich dem Laut, den Quarterbacks üblicherweise nutzen, um ihren Spielzug zu beginnen. Die Baha Men imitieren in ihrem Song damit Hundegebell.

Die Commanders-Abwehr ließ sich davon beim Stand von 17:21 aber nicht locken und zwang New York zu einem Punt und damit zur Rückgabe des Balls. Kurz danach erzielte Stefon Diggs den dritten Touchdown der Commanders und brachte Washington in der Schlussminute in Führung. Ein Fehlpass von Giants-Quarterback J.J. McCarthy besiegelte dann die Heimniederlage der Giants.

Commanders durch Sieg weiter mit Playoff-Chancen

Für die Commanders war es erst der dritte Saisonsieg – dennoch hat das Team durch den Erfolg über den Divisons-Rivalen aus New York weiter Chancen auf die Playoffs. New York hat nur zwei Siege Vorsprung – die NFL-Hauptrunde dauert noch acht Wochen.

«Wir hatten die richtige Einstellung. Wir waren etwas wackelig, aber wir haben aufgeräumt – und wir haben einen der besten Quarterbacks. Als Team haben wir einen Weg gefunden», sagte Diggs, der mit 83 Yards Raumgewinn und einem Touchdown der gefährlichste Angreifer der Commanders war. Cam Skattebo mit zwei Touchdowns brachte die Fans der Giants zum Jubeln, die Niederlage verhindern konnte der beliebte Football-Profi aber nicht.