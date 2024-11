Coman für französisches Nationalteam nachnominiert

Kingsley Coman kann auf sein 58. Fußball-Länderspiel hoffen. Der Bayern-Angreifer rückt in den Kader der französischen Auswahl nach.

München (dpa) – Kingsley Coman feiert sein Comeback in der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 28 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern München wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Länderspiele gegen Israel (14. November in Paris) und Italien (17. November in Mailand) nachnominiert. Wie der französische Verband mitteilte, rückt Coman für den verletzten Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain ins Aufgebot der Équipe Tricolore.

Coman kehrt damit nach fünf Monaten zu Les Bleus zurück. Sein bislang letztes von 57 Länderspielen für den WM-Zweiten bestritt Coman im Juni beim EM-Vorrundenspiel in Deutschland gegen die Niederlande (0:0), als er eingewechselt wurde. Im weiteren EM-Verlauf und auch in den Länderspielen nach dem Turnier hatte Deschamps den Angreifer nicht mehr berücksichtigt.