Sie suchen einen Coach, um beruflich oder persönlich weiterzukommen? Worauf Sie achten sollten, um seriöse Anbieter zu erkennen. Und warum ein kostenloses Erstgespräch bei der Suche helfen kann.

Berlin (dpa/tmn) – Life-Coaches können bei Lebensfragen helfen. Business-Coaches bei beruflichen Entwicklungen unterstützen – durch Gespräche kann ein Perspektivwechsel entstehen. Statt um fertige Ratschläge sollte es daher bei den Sitzungen vielmehr um Hilfe zur Selbsthilfe gehen.

Doch Vorsicht: Die Bezeichnung «Coach» ist nicht geschützt. Die Zeitschrift «Stiftung Warentest Finanzen» (11/2026) gibt fünf Tipps, wie Sie seriöse Anbieter finden.

1. Netzwerke anzapfen

Es kann helfen, im Freundeskreis oder unter Kollegen nach guten Erfahrungen zu fragen. Zudem können Interessierte über Datenbanken von Coaching-Verbänden nach Ansprechpartnerinnen und Absprechpartnern suchen. Denn die Mitglieder solcher Verbände müssen bestimmte Qualifikationen erfüllen – die Qualitätsstandards unterscheiden sich jedoch.

2. Qualifikation abfragen

Idealerweise hat sich der Coach über mehre Monate qualifiziert und zusätzlich ein Studium im Bereich Psychologie, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften absolviert.

Wichtig zu wissen: Eine TÜV-Zertifizierung sagt nichts über die Seriosität oder Qualifikation des Anbieters aus. Bei der öfter zitieren Norm ISO9001 geht es laut TÜV Rheinland um das Qualitätsmanagement einer Organisation, nicht darum, wie ein Coach fachlich arbeitet.

3. Kostenloses Erstgespräch nutzen

Ein kostenloses Erstgespräch ist kein Garant, dass der Anbieter seriös ist. Aber es kann dazu beitragen, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der Stil des Coaches und der Inhalt des Seminars zu den eigenen Wünschen passen.

Aufschlussreich ist etwa, ob im ersten Termin folgende Punkte geklärt werden:

Dauer und Kosten der Gespräche

Methode und weiteres Vorgehen

Ziel des Coachings

Ein seriöser Anbieter nennt auch Grenzen des Coachings: Denn die Sitzungen können keine Psychotherapie ersetzen. Wer psychische Erkrankungen hat, sollte stattdessen einen Psychotherapeuten oder Arzt aufsuchen.

4. Vertrag schriftlich abschließen

Den Vertrag dazu schließt man am besten schriftlich und nicht nur mündlich ab. Im Dokument sollte neben Kosten, Umfang und Inhalt auch das 14-tägige Widerrufsrecht auftauchen, das Verbrauchern gesetzlich bei solchen Verträgen zusteht (BGB, § 355).

5. Nicht unter Druck setzen lassen

Am besten vereinbart man zunächst nur einzelne Termine – und nicht gleich ein ganzes Kontingent. Sollte der Coach darauf drängen, dass man ein umfangreiches Paket abschließt, sollte man skeptisch werden.

Fehlt die Klausel zum Widerrufsrecht oder versucht der Coach Interessierte davon zu überzeugen, darauf zu verzichten – sollten alle Warnlampen bei einem angehen.

Übrigens: Wer ein Coaching in Anspruch nimmt, kann die Kosten dafür als Werbungskosten bei der Einkommensteuererklärung gelten machen. Unter Umständen beteiligt sich auch die Firma an den Ausgaben. Denn oft gibt es ein Budget für Weiterbildungen – am besten direkt einmal bei Vorgesetzten oder in der Personalabteilung nachfragen.