Philadelphia (dpa) – Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat das Achtelfinale der Club-WM erreicht. Das Team um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann sein abschließendes Gruppenspiel in Philadelphia gegen RB Salzburg ungefährdet mit 3:0 (2:0). Als Sieger der Gruppe H trifft Madrid mit dem neuen Trainer Xabi Alonso am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Für Salzburg und den deutschen Trainer Thomas Letsch ist das Turnier hingegen beendet. Im Parallelspiel in Nashville zog der saudische Topclub Al-Hilal durch ein 2:0 (1:0) gegen den mexikanischen Vertreter CF Pachuca noch an den Österreichern vorbei und sicherte sich Platz zwei in der Gruppe. Im Achtelfinale bekommt es Al-Hilal in der Nacht von Montag auf Dienstag (3.00 Uhr MESZ) mit Manchester City zu tun.

Doppelschlag bringt Real auf die Siegerstraße

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause stellte die Weichen für Real auf Sieg. Der Brasilianer Vinicius Junior (40. Minute) brachte die Mannschaft des Ex-Leverkusen-Trainers Alonso in Führung, Federico Valverde legte in der Nachspielzeit (45.+3) nach. Salzburg fand danach keinen Weg zurück ins Spiel, in der Schlussphase besorgte Gonzalo Garcia (84.) den Endstand.

Für Al-Hilal traf Salem Al-Dawsari (22.) im Parallelspiel zur Führung. Die Mexikaner hatten zwar mehr Torschüsse, präsentierten sich aber insgesamt zu ungefährlich. In der Nachspielzeit (90.+5) sorgte Marcos Leonardo für die Entscheidung zugunsten der Mannschaft des neuen Trainers Simone Inzaghi.