Clemens verliert bei Darts-WM – 2:4 gegen Humphries

Gabriel Clemens scheidet bei der Darts-WM erwartungsgemäß gegen Turnierfavorit Luke Humphries aus. Für eine sehr starke Leistung kann sich der Saarländer nicht belohnen.

London (dpa) – Der deutsche Profi Gabriel Clemens hat eine Überraschung bei der Darts-WM verpasst und sein Drittrundenspiel gegen Englands Luke Humphries trotz starker Leistung verloren. Beim 2:4 am Abend geriet der 42 Jahre alte Saarländer zu schnell deutlich in Rückstand und musste sich in einem hochklassigen Match dem an Nummer zwei gesetzten Ex-Weltmeister geschlagen geben.

Humphries gilt als großer Herausforderer von Landsmann Luke Littler. Für Clemens verlief das Turnier nach einem schwierigen Jahr mehr als ordentlich. In Runde eins gegen US-Außenseiter Alex Spellman und in Runde zwei gegen den Niederländer Wessel Nijman hatte der Deutsche jeweils mit 3:0 gewonnen.

Vor drei Jahren hatte Clemens unerwartet und als bislang einziger Deutscher das WM-Halbfinale erreicht.

Highlight-Momente von Clemens nicht genug

Gegen Humphries spielte Clemens auf hohem Niveau – vor allem im vierten und fünften Satz gelangen ihm einige Highlight-Momente. Doch für den Weltmeister von 2024 in absoluter Topform reichte dies nicht. Im sechsten Satz ließ der Außenseiter mehrere Chancen liegen, die Partie in einen entscheidenden siebten Satz zu bringen.

Vor Clemens waren auch Ricardo Pietreczko und Martin Schindler in Runde drei ausgeschieden. Pietreczko unterlag dem schwedischen Debütanten Andreas Harrysson mit 2:4. Der deutsche Primus Schindler blieb beim 0:4 gegen den Engländer Ryan Searle ohne jede Chance.