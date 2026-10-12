Smart findet zurück zu den Wurzeln: Nachdem der #5 an der Fünfmeter-Grenze gekratzt hat, backt die Marke wieder kleine Brötchen und zeigt einen neuen Zweisitzer. Klein ist dabei nicht nur das Format

Paris (dpa/tmn) – Smart bringt das ultimative City Car zurück und zeigt auf dem Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) mit dem #2, wie der neue Zweisitzer aussehen soll. Der Enkel des originalen Smart aus den 1990er-Jahren ähnelt von den Glupschaugen bis zur Zweifarblackierung mit der angedeuteten Sicherheitszelle dem Vorbild.

Er misst dem Hersteller zufolge zudem nur 2,75 Meter und darf deshalb auch weiterhin auch in parallelen Lücken quer zur Fahrtrichtung geparkt werden. Ein Wendekreis von weniger als sieben Metern soll ihn zudem zu einem der agilsten Stadtflitzer machen.

Einstiegspreis von knapp 20.000 Euro

Verhältnismäßig klein ist aber nicht nur das Format, sondern auch der Preis: Frühbucher können den #2 laut Smart ab sofort für 19.990 Euro bestellen, selbst wenn er erst im nächsten Frühjahr nach Europa kommen soll. Damit zählt er zu den wenigen E-Autos, die unter 20.000 Euro starten.

Angetrieben wird der Zweisitzer demnach von einem E-Motor mit 60 kW/82 PS und 130 Nm, der wie beim Original auf die Hinterachse wirkt. Ihn speist ein Akku von 35,8 kWh, der eine Normreichweite von 290 Kilometern ermöglichen soll.

Zwar beträgt die maximale Ladeleistung nur 65 kW, doch weil die Kapazität so gering ist, dauert es von 10 bis 80 Prozent laut Smart trotzdem nur 20 Minuten.