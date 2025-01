City wendet Königsklassen-K.-o. ab – Real in die Playoffs

Der FC Liverpool schließt die Champions-League-Ligaphase trotz Niederlage in Eindhoven als Erster ab. Manchester City zieht gerade noch in die Playoffs ein, auch für andere Teams ist es am Ende eng.

Manchester (dpa) – Manchester City hat einen vorzeitiges Champions-League-Aus gerade noch abgewendet, auch Titelverteidiger Real Madrid muss in die Playoffs ums Achtelfinale. Nach Rückstand gewann City noch mit 3:1 (0:1) gegen den FC Brügge, Real siegte am Ende souverän mit 3:0 (1:0) bei Stade Brest.

Nicht in die Playoffs müssen dagegen Aston Villa (4:2 (2:2) gegen Celtic Glasgow) und der OSC Lille (6:1 (2:1) gegen Feyenoord Rotterdam), die sich etwas überraschend direkt für das Achtelfinale qualifizierten. Unter die ersten acht Mannschaften schafften es auch Inter Mailand und Atlético Madrid. Inter setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen die AS Monaco durch, Atlético hatte beim lockeren 4:1 (3:0) beim FC Salzburg ebenfalls keine Probleme.

City zunächst in Rückstand

City dagegen tat sich gegen Brügge zunächst schwer und geriet durch Raphael Onyedika (45. Minute) in Rückstand. Letztlich drehten Mateo Kovacic (53.), ein Eigentor von Joel Ordoñez (62.) und Savinho (77.) aber die Partie und sicherten dem Team von Trainer Pep Guardiola immerhin einen Platz in den Playoffs.

Deutlich souveräner agierte von Beginn an der Titelverteidiger aus Madrid, der dank der Treffer von Rodrygo (27./78.) und Jude Bellingham (56.) in Frankreich gewann. Kurz nach der Pause hatte Real etwas Glück, weil der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Ludovic Ajorque nach Sichtung der Videobilder zurückgenommen wurde.

Liverpool an der Spitze

Für Inter erzielte der überragende Lautaro Martinez (4./Foulelfmeter/16./67.) alle Treffer. Die Italiener profitierten auch davon, dass Monacos Christian Marwissa schon in der 12. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Atlético kam auch ohne Überzahl zum klaren Sieg bei den schon vorher ausgeschiedenen Salzburgern. Giuliano Simeone (5.), Antoine Griezmann (13./45.+1) und Marcos Llorente (63.) trafen für die Spanier. Adam Daghim (90.+1) gelang spät der Ehrentreffer für Salzburg.

Der FC Liverpool schloss die Ligaphase trotz abschließender 2:3 (2:3)-Niederlage bei PSV Eindhoven als Erster ab. Bereits am Freitag um 12.00 Uhr findet in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt, die am 11./12. und 18./19. Februar ausgetragen werden. Die acht besten Clubs der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen frei, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen hingegen um das Weiterkommen.