Chiefs und Kelce stark: Noch ein Sieg zu Super-Bowl-Rückkehr

In den Playoffs hat Travis Kelce am meisten Spaß - und liefert beim Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans eine Bilderbuchvorstellung ab. Der dritte Titel ist in Reichweite.

Kansas City (dpa) – Die Kansas City Chiefs haben ihr erstes Playoff-Spiel der Saison gewonnen und sind nur noch einen weiteren Sieg von der Rückkehr in den Super Bowl entfernt. Die Chiefs haben damit weiter die Chance, als erstes Team der Geschichte den wichtigsten Titel im American Football zum dritten Mal in Serie zu gewinnen.

Gegen die Houston Texans holte Kansas City ein 23:14 und profitierte dabei von einer starken Leistung von Travis Kelce. Der Partner von Superstar Taylor Swift hatte einen Touchdown und kam zum neunten Mal in seiner Karriere auf mindestens 100 Yards Raumgewinn in einem Playoff-Spiel. Das hat kein anderer Football-Profi in der Geschichte der NFL geschafft. «Es geht darum, in den wichtigen Momenten da zu sein. Das war er. Jeder hat gefragt, wo Travis Kelce ist. Er hat es der Welt gezeigt», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.

Nächster Gegner für die Chiefs ist der Sieger des Duells zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills. Dieses Spiel ist das letzte der Divisional-Rund und beginnt in der deutschen Nacht zu Montag (2.30 Uhr/RTL und DAZN). Die Chiefs stehen zum siebten Mal in Serie im Finale der AFC.

«Das Ziel ist weiterzukommen in den Playoffs. Wir müssen in manchen Situationen besser sein, aber am Ende des Tages geht es ums Gewinnen», sagte Mahomes.

Erste Szene des Spiels sorgt sofort für großen Jubel

Die Chiefs eröffneten die Partie nach dem Kickoff mit einem Lauf für 63 Yards und sorgten schon in den ersten Sekunden für großen Jubel bei den Zuschauern im bei minus 6 Grad Celsius eiskalten Arrowhead Stadium in Kansas City. Die Texans-Abwehr machte einen guten Job und erlaubte nur ein Field Goal, doch der Ton war gesetzt: Die Chiefs hatten immer einen leichten Vorteil und fanden in den entscheidenden Momenten einen Ausweg. Besonders bitter für die Texans: Ein vergebener Extra-Punkt verhinderte den möglichen Ausgleich zum 13:13. Zuvor hatte das Team bereits ein Field Goal vergeben.

Der Touchdown von Kelce zum 20:12 im Schlussviertel sorgte schließlich für die Vorentscheidung. Quarterback Mahomes schleuderte den Ball im Fallen zu seinem liebsten Mitspieler und Kelce krönte einen starken Abend mit einem sicheren Fang. Der Routinier verbuchte insgesamt 117 Yards Raumgewinn bei sieben gefangenen Pässen.

Chiefs blocken ein Field Goal

Neben Kelces starker Leistung war auch die Defensive des Titelverteidigers ein entscheidender Faktor. Allein George Karlaftis hatte drei Sacks, insgesamt brachten die Chiefs Texans-Quarterback C.J. Stroud acht Mal zu Boden. Die letzten Hoffnungen der Texans machten die Gastgeber mit einem geblockten Field-Goal-Versuch zunichte.