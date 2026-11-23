Außen «City-Punk» und innen Lambo-Look - so sucht sich der Omoda X im neuen Jahr seinen Platz im Segment der familienfreundlichen Stadtgeländewagen und dürfte dabei vor allem Dacia ins Visier nehmen.

Wuhu (dpa/tmn) – Chery-Tochter Omoda probt weiter den provozierenden Auftritt in der Kompaktklasse und stellt dem ohnehin schon forsch gezeichneten Omoda 4 als SUV den Omoda X zur Seite. Als Konkurrent für Modelle wie den Dacia Bigster oder den Opel Grandland soll er im neuen Jahr nach Europa kommen, teilt das Unternehmen in Wuhu mit. Preise nennen die Chinesen noch nicht, wollen aber unter 30.000 Euro beginnen.

Dafür gibt es einen aufgebockten Fünftürer von etwa 4,60 Metern Länge mit 2,70 Metern Radstand und schrägem Heck. Die markanten Ecken und Kanten und rustikalen Anbauteile machen ihn für Designchef Arturo Ariño zum «City-Punk». Innen dagegen erinnert der Omoda X mit seinem im Stil eines Kampfjets gestalteten Cockpit samt dem Startknopf unter einer roten Schutzklappe auf der hohen Mittelkonsole eher an einen Lamborghini.

Zwar macht Omoda noch keine Angaben zum Antrieb. Doch ist nicht davon auszugehen, dass die Chinesen den Italienern unter der Haube das Wasser reichen können. Stattdessen dient eher der Omoda 4 als Vorbild: Ihn gibt es als Hybrid mit einer Systemleistung von 205 kW/279 PS und einem 1,8 kWh großen Pufferakku für elektrische Kurzstrecken im Stadtverkehr oder als reines E-Modell. Dann dreht im Bug laut Omoda ein Motor mit 160 kW/218 PS und im Boden steckt ein 400-Volt-Akku mit 67 kWh, der mit bis zu 120 kW geladen wird. Aus den rund 500 Kilometern Normreichweite im Vierer dürften im X allerdings maximal 450 werden.