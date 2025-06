Fort Lauderdale (dpa) – Borussia Dortmund kann bei der Club-WM in den USA weiterhin auch Leihspieler Carney Chukwuemeka einsetzen. Das verkündete Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande eines öffentlichen Trainings vor knapp 200 geladenen Fans.

«Bei Carney gibt es positive Nachrichten. Die Gespräche mit Chelsea habe ich geführt. Wir haben am Ende eine generelle Übereinkunft, dass Carney weiter bei uns bleibt, solange dieses Turnier für Borussia Dortmund gehen wird», sagte Kehl.

Leihgeschäft endet eigentlich am Montag

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war vom FC Chelsea eigentlich nur bis zum 30. Juni ausgeliehen. Das BVB-Achtelfinale gegen CF Monterrey findet aber am 1. Juli (21.00 Uhr Ortszeit) statt. Am Training am Sonntag nahm Chukwuemeka krankheitsbedingt aber nicht teil.

Zudem bestätigte Kehl, dass Jamie Gittens bei der Club-WM nicht mehr spielen wird, auch wenn der englische Flügelspieler zum 1. Juli zu Chelsea wechseln sollte. Gittens hatte am Samstag den Medizinscheck bei den Blues gemacht. Fix ist der Deal aber noch nicht, da laut Kehl noch letzte Details zu klären sind.

Dies hat wohl auch mit dem Volumen des Transfers zu tun. Die Dortmunder sollen 65 Millionen Euro für Gittens bekommen. Für Chelsea dürfte der 20-Jährige aber in den USA nicht mehr spielen, da er für den BVB gemeldet war und auch zum Einsatz kam.