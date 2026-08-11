Mit seinem Europarekord ließ Johannes Liebmann im April aufhorchen. Auch bei der EM zeigt der 19-Jährige, was er drauf hat.

Paris (dpa) – Schwimm-Jungstar Johannes Liebmann hat seine starke Form bestätigt und ist als Vorlaufsieger ins EM-Finale über 800 Meter Freistil eingezogen. Der 19-Jährige schlug nach 7:41,87 Minuten an und verwies den Ungarn Zalan Sarkany damit um 47 Hundertstelsekunden auf Rang zwei.

«Ich bin es relativ zügig angegangen, um keine Risiken einzugehen», sagte Liebmann, der in 7:37,94 Minuten seit dem vergangenen April den Europarekord hält. In Sven Schwarz hat im Endlauf an diesem Mittwoch (20.03 Uhr/ARD-Livestream) ein weiterer Deutscher Medaillenchancen. Oliver Klemet schied dagegen aus.

Schon heute Abend kämpfen Isabel Gose und Maya Werner um Edelmetall über die zweitlängste Beckendistanz. Im Finale stehen zudem Rückenschwimmerin Lise Seidel über 200 Meter, Luca Nik Armbruster über 50 Meter Schmetterling, Brustschwimmer Melvin Imoudu über 100 Meter sowie die deutsche Mixed-Staffel über 4x100 Meter Lagen. Die Abendsession beginnt um 18.30 Uhr (ZDF-Livestream).