Champions League: Wolfsburg verliert in Lyon

Lyon (dpa) – Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Fußballjahr mit einer Niederlage beendet. Das Team von Trainer Tommy Stroot musste zum Abschluss der Gruppenspiele in der Champions League ein 0:1 (0:0) bei Rekordsieger Olympique Lyon hinnehmen, war allerdings bereits zuvor als Tabellenzweiter für das Viertelfinale qualifiziert.

Eine Woche nach dem so wichtigen 6:1 gegen die AS Rom kassierten die Wolfsburgerinnen im Groupama-Stadion das entscheidende Tor von Danielle van de Donk in der 81. Minute. Stroot hatte den Bundesligisten auf mehreren Positionen verändert, die am Sprunggelenk verletzte Nationalspielerin Sarai Linder fehlte. Das Hinspiel war mit 0:2 verloren gegangen.

Keine gute Bilanz gegen Lyon

Wolfsburg und Lyon standen sich schon vier Mal im Endspiel der Königsklasse gegenüber, der VfL gewann aber nur beim 1:0 in London 2013 gegen den achtmaligen Trophäengewinner. Im Finale 2024 unterlag das Team um Abwehrchefin Wendie Renard dem FC Barcelona mit 0:2. In der französischen Division 1 Féminine ist Olympique noch ungeschlagen.

Das Viertel- und Halbfinale der Champions League wird am 7. Februar in Nyon ausgelost. Die K.o.-Runde bereits erreicht hat auch der FC Bayern München, der am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den Arsenal WFC spielt.