Champions-League-Finale 2027 in Aserbaidschan oder Madrid

Eigentlich hätte das Finale der Champions League 2027 in Mailand stattfinden sollen. Doch nach einer UEFA-Entscheidung gibt es nun zwei neue Kandidaten.

Nyon (dpa). Das Champions-League-Finale 2027 wird vermutlich in Spanien oder Aserbaidschan ausgetragen. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mitteilte, hätten beide Länder ihr Interesse hinterlegt. Demnach würde das Spiel entweder im Olympiastadion von Baku oder dem Metropolitano Stadion von Atlético Madrid ausgetragen. Die endgültigen Bewerbungen müssten bis zum 19. März eingereicht werden, eine Entscheidung soll dann im kommenden Mai fallen.

Eigentlich hätte das Finale der Königsklasse 2027 in Mailand ausgetragen werden sollen. Doch da die Stadt Mailand laut UEFA nicht hat garantieren können, dass die Sanierung des San-Siro-Stadions und der Umgebung zum Zeitpunkt des Männer-Endspiels abgeschlossen sind, entschloss sich der Verband, das Finale nicht in die italienische Metropole zu vergeben.

Das Finale der laufenden Champions-League-Saison findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt. Ein Jahr später wird das Königsklassen-Endspiel in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.