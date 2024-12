Champions League: Bayern-Frauen verspielen Gruppensieg

Borehamwood (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Gruppensieg in der Champions League verspielt. Das Team von Trainer Alexander Straus verlor am letzten Spieltag mit 2:3 (1:1) beim WFC Arsenal und belegt damit hinter den Londonerinnen mit zwei Punkten Rückstand den zweiten Platz. Der Viertelfinaleinzug des FC Bayern stand schon vor der Partie im Meadow Park fest.

Die Münchnerinnen gerieten durch ein Eigentor von Glódís Viggósdóttir früh in Rückstand (7. Minute). Die Gäste drehten den Spielstand durch zwei Treffer der Schwedin Magdalena Eriksson (39./58.), ehe Alessia Russo und Mariona Caldentey per Handelfmeter den Gruppensieg für Arsenal perfekt machten.

Das Hinspiel in München hatten die Bayern noch mit 5:2 für sich entschieden. Das Viertelfinale wird am 7. Februar in Nyon ausgelost. Im Lostopf befindet sich dann auch der VfL Wolfsburg, der ebenfalls Gruppenzweiter wurde. Den Titel in der Königsklasse haben die Bayern-Frauen im Gegensatz zum VfL noch nie gewonnen.