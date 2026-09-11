Mit Wasserpark und einer besonderen Minigolfanlage: In Deutschland wird ab sofort das letzte Schiff der Excel-Klasse gefertigt.

Miami/Papenburg (dpa/tmn) – Die US-Reederei Carnival Cruise Line lässt in Deutschland ein neues Kreuzfahrtschiff für seine Flotte bauen. Die 344 Meter lange «Carnival Tropicale» wird nun in der Meyer Werft in Papenburg gefertigt und soll ab April 2028 von Texas aus Richtung Karibikstaaten, Bahamas und Mexiko ablegen, wie die Reederei mitteilt.

Das Schiff wird Platz für mehr als 6.400 Passagiere bieten und hat unter anderem einen Wasserpark mit sechs Rutschen sowie einen Minigolfplatz im Stil der berühmten US-Fernstraße Route 66 an Bord. Die Motoren laufen mit Flüssigerdgas (LNG).

Es ist das fünfte und zugleich letzte Schiff der sogenannten Excel-Schiffsklasse, wie Carnival mitteilt. Zwei dieser Schiffe wurden oder werden ebenfalls in Papenburg gebaut: die «Carnival Jubilee», die seit 2023 im Dienst ist, und die «Carnival Festivale», die 2027 fertig werden soll.