Carl wieder Vierte bei Tour de Ski - Moch auf Platz neun

Toblach (dpa) - Victoria Carl hat das neue Jahr so begonnen, wie sie das alte beendet hat: Mit einem vierten Platz bei der Tour de Ski der Langläufer. Die Thüringerin hatte im 15 Kilometer-Verfolgungsrennen im klassischen Stil keine Chance, ihren vierten Platz vom Einzelstart über 20 Kilometer Freistil zu verbessern. Im Ziel hatte sie 1:36,6 Minuten Rückstand auf die zweifache Siegerin Astrid Oeyre Slind aus Norwegen, die damit auch die Führung im Gesamtklassement übernahm. Carl belegt dort mittlerweile schon Rang sieben.

Die Taktik für den Verfolger war, auf die drittplatzierte Finnin Kerttu Niskanen aufzulaufen und dann Druck auf die Führenden auszuüben. Das ging nicht auf, weil Niskanen ihrerseits selbst ein hohes Tempo anschlug. So musste Carl wie bereits im harten Einzelwettkampf komplett allein laufen und war daher chancenlos.

Pia Fink verlor im Verfolger einen Platz im Vergleich zum Einzel und wurde 15. In der Gesamtwertung rangiert sie auf Platz 18.

Friedrich Moch belegte in der 15-Kilometer-Verfolgung im klassischen Stil Platz neun und schaffte damit seinen ersten Rang unter den besten Zehn. Im Ziel hatte der 24-Jährige 22,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Harald Oestberg Amundsen aus Norwegen. Moch ist in der Gesamtwertung nach vier Etappen 14. Es führt weiter der Norweger Johannes Klaebo.

Moch schaffte in der Verfolgung schnell den Anschluss an eine starke Gruppe, konnte am Ende aber das Tempo nicht mehr mitgehen und verpasste damit eine noch bessere Platzierung. Janosch Brugger wurde 16. und läuft weiter einer Teilnorm für die Weltmeisterschaften in Trondheim hinterher. Diese gibt es ab Rang 15. Der fünfte Tagesabschnitt ist am Freitag ein Sprint in Val di Fiemme.