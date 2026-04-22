Alle Therapien gegen die chronischen Schmerzen haben versagt? Dann ist für manchen Patienten Cannabis die letzte Hoffnung. Private Krankenversicherungen müssen die Kosten tragen, zeigt ein Urteil.

Hamburg/Berlin (dpa/tmn) – Bei chronischen Schmerzen können Ärztinnen und Ärzte im Einzelfall Cannabis verordnen. Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt die Krankenversicherung – ob gesetzlich oder privat – die Kosten dafür.

Etwa, wenn herkömmliche Schmerztherapien nicht wirken. Dann muss eine private Krankenversicherung die Kosten für eine Behandlung mit Cannabis-Präparaten übernehmen, wie das Landgericht Hamburg (Az. 337 O 109/22) entschieden hat. Darauf macht das Portal «anwaltsauskunft.de» aufmerksam.

Krankenkasse: «Behandlung medizinisch nicht notwendig»

Im konkreten Fall ging es um einen ehemaligen Polizisten, dessen Schultergelenk bei einem Dienstunfall im Jahr 2007 ausgekugelt war. Diese Verletzung löste eine Fehlstellung und Blockierung der Schulter aus – und damit chronische Schmerzen.

Die wurden zunächst nach dem sogenannten WHO-Stufenschema unter anderem mit Opioiden behandelt. Zum Einsatz kamen auch sogenannte Muskelrelaxanzien, also Medikamente, die die Muskelspannung verringern.

Ohne Erfolg: Die Behandlungen blieben wirkungslos bzw. gingen mit starken Nebenwirkungen wie Leberschäden und Suchtgefahr einher. Daher begann der Mann eine Therapie mit Cannabis-Präparaten, die ihm ärztlich verordnet wurden.

Die staatliche Beihilfe übernahm dabei 70 Prozent der Kosten für die Therapie. Anfang 2019 bat der Mann seine private Krankenversicherung darum, den Rest der Kosten zu übernehmen. Sie weigerte sich allerdings. Ihre Argumentation: Die Behandlung sei medizinisch nicht notwendig und die Studienlage zur Wirksamkeit nicht ausreichend.

Wie die Richter entschieden

Der Mann zog vor Gericht – und das gab ihm weitgehend recht. Die Krankenversicherung muss die Kosten von mittlerweile insgesamt mehr als 19.000 Euro übernehmen.

Die Richter stützten sich dabei auf ein medizinisches Gutachten, aus dem hervorging, dass die Therapie im Fall des Mannes zur Schmerzlinderung geeignet ist. Eine fehlende umfassende Studienlage stehe der medizinischen Notwendigkeit nicht entgegen.

«Private Krankenversicherungen sind also zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn Cannabis-Präparate eine begründete und wirksame Alternative bei einer ansonsten austherapierten Schmerzsymptomatik darstellen», fasst Swen Walentowski, Sprecher von «anwaltauskunft.de», zusammen.