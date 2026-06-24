Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Weichkäse schmeckt vielen besonders gut, wenn er nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt. Doch mit steigender Temperatur wird das Schneiden schwieriger: Der Käse bleibt am Messer kleben und sieht auf der Käseplatte schnell unappetitlich aus. Kann ein einfacher Trick helfen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall von Weichkäse soll ein Stück Backpapier sauberes Schneiden ermöglichen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Backpapier-Tipp fürs Schneiden von Weichkäse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Ein kleines Stück Backpapier in der Mitte falten und um die Klinge des Messers legen. Das Backpapier am besten mit den Fingern fixieren und mit dem umwickelten Messer durch den Käse schneiden.

Fazit: Der Hack hält, was er verspricht. Mit dem Backpapier gleitet das Messer leichter durch den Weichkäse, ohne dass dieser daran kleben bleibt. So entstehen gleichmäßige, formschöne Scheiben, die sich auch auf der Käseplatte sehen lassen können.