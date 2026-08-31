Femininer und filigraner: Das ist ein Trend für diesen Herbst und Winter. Zwei Expertinnen verraten, wie er sich bei Accessoires und Schuhen zeigt - und wie man es trägt.

Berlin/Kirchheim (dpa/tmn) – In diesem Herbst und Winter tut sich modisch etwas. Das sieht man etwa beim Schmuck – und vor allem bei den Schuhen. Den Sneakers geht es jetzt beispielsweise an den Kragen. Diese Saison wird es laut Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut bei der Schuhmode deutlich femininer.

«Die Herbst-Winter-Trends zeigen sehr viele neue Silhouetten, zum Beispiel bei Stiefeln und Stiefeletten», sagt Schulz. Die Leisten werden schmaler, die Schnitte zierlicher. Außerdem sind ihr zufolge jetzt hohe Stiefel, auch Overknees, statt Sneakers angesagt – und Westernstiefel, «cool kombiniert zum kurzen oder auch zum Midi-Rock».

Ein Schuh liegt für Schulz diesen Herbst und Winter aber besonders im Trend: die schlanke Stiefelette, die gerne auch mal ein bisschen spitzer zulaufen darf.

Zeigt her eure Söckchen

Das Praktische: «Die Stiefelette ist knöchelhoch und passt dadurch eigentlich zu jedem Look», sagt Schulz. «Ich kann sie sehr gut zu Röcken oder zu Kleidern anziehen, vor allem in Midi- und Maxilänge, zu Stücken mit Pailletten oder Spitze. Aber das ist kein Schuh, den ich nur schick kombinieren kann.»

Ganz im Gegenteil: Mit filigranen Stiefeletten lassen sich auch gut Kontraste im Outfit herstellen, etwa wenn man sie zu den aktuell angesagten gerade geschnittenen oder im Saum leicht ausgestellten Jeans trägt. «Außerdem kann man zum Beispiel mit Söckchen arbeiten, die ein wenig aus der Stiefelette herausgucken», sagt Schulz.

Eine weitere elegante und angesagte Alternative zum Sneaker ist übrigens der Loafer. Häufig ist er dieses Jahr etwa in Kroko-Optik zu sehen, sagt Schulz. «Ein alltagstauglicher Lieblingslook» der Schuhexpertin: Kroko-Loafer zum weit geschnittenen Blazer, zu Schluppenbluse und Jeans.

Auch Ohrringe werden feiner

Beim Accessoires geht der Trend ebenfalls zu filigranen Stücken. «Wir sehen weniger Statementketten, weniger Statementohrringe», sagt die Stilberaterin Dunja Heß. Stattdessen kommen etwa zurückhaltendere Ohrringe wie Creolen. Außerdem jetzt häufig zu sehen: Broschen.

Getragen werden die im Herbst und Winter etwa am Revers vom Blazer. Für Dunja Heß können sie dort eine schöne Alternative zu Schmuckstücken bilden, die sonst eher nah am Gesicht sind. Doch Vorsicht: Nicht zu dick auftragen und nicht wild kombinieren. «Gut gehen etwa Broschen mit Perlen und Schmucksteinen», sagt Heß, «die dann die Farbe des Outfits wiedergeben».