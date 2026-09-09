Zwar zählt BYD zu den größten Batterieherstellern der Welt, doch können die Chinesen auch mit Benzin arbeiten. So gibt es den Dolphin nun auch als Verbrenner - freilich mit elektrischer Unterstützung.

Offenbach (dpa/tmn) – BYD erweitert das Antriebsangebot beim Dolphin und baut den bislang nur elektrisch angetriebenen Kleinwagen nun auch mit Plug-in-Hybrid. Die Preise für den 4,16 Meter langen Konkurrenten von Autos wie VW Polo oder Opel Corsa starten dem Hersteller zufolge bei 28.990 Euro und liegen damit 5.000 Euro unter der reinen E-Version.

Dafür gibt es den Fünftürer mit einem 1,5 Liter großen Vierzylinder von 70 kW/95 PS, dem eine E-Maschine mit 120 kW/163 PS zugeschaltet wird. Je nach Modellvariante gibt BYD die Systemleistung mit 129 kW/176 PS oder 156 kW/212 PS an. Die Energie für die E-Maschine liefert ein Akku, der im Basismodell 7,42 kWh liefert und für 3.000 Euro mehr auf 18,3 kWh kommt. Geladen wird der kleine Akku ausschließlich mit Wechselstrom bis 3,3 kW. Der große kann 6,6 kW und am Gleichstrom bis 39 kW.

Elektrisch bis zu 105 Kilometer weit – insgesamt über 1.000 Kilometer

Die Akkus ermöglicht dem Hersteller zufolge eine rein elektrische Reichweite von 40 oder 105 Kilometern und eine Gesamtreichweite von bis zu 1.040 Kilometern. Die reine E-Version dagegen fährt mit einer Ladung 427 Kilometer weit. Den gewichteten Verbrauch des bis zu 180 km/h schnellen Dolphin G DM-i gibt BYD mit bestenfalls 1,4 Litern und den CO2-Ausstoß mit 32 g/km an.

BYD geht aber nicht nur beim Antrieb in die Vollen, sondern leistet sich auch bei der Ausstattung ungewöhnliche Extras. Als einer der wenigen Kleinwagen fährt der Dolphin deshalb zum Beispiel mit einem vollwertigen Head-up-Display.