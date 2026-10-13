Der neue AMG GT mag stärker, der Porsche Cayenne dynamischer sein. Aber beim Laden will BYD mit dem Atto 8 selbst edle SUV-Konkurrenten schlagen. Aber können die Chinesen bei der Leistung mithalten?

Paris (dpa/tmn) – BYD krönt seine Modellpalette im kommenden Frühjahr mit dem Atto 8. Das gute fünf Meter lange SUV ist auf dem Pariser Autosalon (noch bis 18. Oktober) enthüllt worden und drängt zumindest bei den Leistungs- und Ladedaten in die Oberklasse.

So verspricht der Hersteller für den schnörkellosen Siebensitzer das sogenannte Flash-Charging und stellt dabei sogar Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW in Aussicht. Der 115 kWh große Akku für eine WLTP-Reichweite von 653 Kilometern lasse sich damit binnen neun Minuten von 10 auf 97 Prozent laden, hat BYD mitgeteilt.

Auch bei der Motorleistung wollen die Chinesen nicht knausern: In der stärksten Variante montiert der Hersteller zwei E-Maschinen mit zusammen 570 KW/775 PS, mit denen der Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als fünf Sekunden gelingen soll.