Erst haben sie mit billigen Batterieautos Masse gemacht, jetzt setzen die Chinesen auf Klasse und Sport: Wenn BYD-Tochter Denza den Z bringt, überflügelt der Renner viele - mit bis zu 350 km/h.

Goodwood (dpa/tmn) – BYD-Ableger Denza leistet sich einen sportlichen Einstand. Als eines der nächsten Modelle nach dem eleganten Z9GT im Stil des Porsche Panamera hat der chinesische Hersteller jüngst auf dem Festival of Speed in Goodwood den elektrischen Sportwagen Z angekündigt. Mit drei Motoren 1.180 kW/1.640 PS stark, soll es den der 2-plus-2-Sitzer als Coupé und als Roadster sowie in einer Rennversion geben, teilte der Hersteller mit.

Damit erreicht der Z je nach Variante einen Sprintwert von weniger als zwei Sekunden und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Schnell will die rund 4,80 Meter lange Flunder aber nicht nur auf der Strecke sein, sondern auch am Stecker.

Rasant: In neun Minuten fast vollgeladen

Sie ist laut BYD fürs sogenannte Flash-Charging bestückt und lädt ihren 76 kWh großen Akku deshalb an geeigneten Säulen mit bis zu 1.500 kW. Von 10 bis 97 Prozent sollen damit nur neun Minuten vergehen, so BYD. Die Reichweite gibt der Hersteller je nach Variante mit 380 bis 409 Kilometern an.

Für Deutschland nennt BYD bislang noch keinen konkreten Termin zur Markteinführung und auch keinen Preis. Aber in England kann der Renner bereits bestellt werden: Dort kostet das Coupé umgerechnet etwa 167.000 Euro, der Spider startet bei 187.000 Euro und die Rennversion bei 202.000 Euro.