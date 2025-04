BVB wohl ohne Kapitän Can gegen Barcelona

Ohne den Kapitän hat Borussia Dortmund am Vormittag das Abschlusstraining vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona absolviert. Der Einsatz von Emre Can ist unwahrscheinlich.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund droht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona der Ausfall von Kapitän Emre Can. Der 31-Jährige war am Montag im Abschlusstraining des BVB nicht dabei und trainierte stattdessen individuell. «Wir haben ihn heute geschont, weil er schon seit Wochen muskuläre Probleme im Adduktorenbereich hat», sagte Trainer Niko Kovac am Mittag. «Es kann sein, dass er morgen nicht aufläuft.»

Der BVB benötigt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ein Fußball-Wunder. Im Hinspiel waren die Dortmunder beim 0:4 chancenlos. «Wunder gibt es immer wieder», sagte Kovac scherzhaft. «Wir wollen das Spiel gewinnen. Wie hoch, muss man dann sehen. Aber wir wollen auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen als im Hinspiel.»