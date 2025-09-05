Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.

Paris (dpa) – Ein Bus mit der luxemburgischen U21-Fußballnationalmannschaft und Betreuern an Bord ist im Nordwesten Frankreichs verunglückt. Fünf Spieler erlitten bei dem Unfall in der Region Bretagne am Donnerstagabend Schnittwunden oder Prellungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie der Fußballverband Luxemburgs (FLF) mitteilte.

Verband: Busfahrer fühlte sich unwohl

Der Fahrer habe sich unwohl gefühlt, was zu dem Unfall geführt habe, schrieb der FLF in der Mitteilung weiter. Die Fahrt der U21 reiste zu einem Länderspiel des Teams in Frankreich.

Luxemburg startet als Außenseiter in die Qualifikation zur U21-Europameisterschaft 2027. Die Partie in Lorient soll heute um 18.30 Uhr stattfinden. Die Europäische Fußball-Union UEFA ist für eine Stellungnahme angefragt, ob das Spiel trotz des Unfalls wie geplant angepfiffen wird