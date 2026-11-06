Luxus und Lapsus, passt das zusammen? Beim Modell der oberen Mittelklasse aus München schon. Er zeigt Mängel bei der HU, die sich aber gut begründen lassen. Und die Preise sind trotzdem stattlich.

Berlin (dpa/tmn) – Er ist oft als Dienstwagen unterwegs, und das zeigt sich nicht nur am hohen Kilometerstand, den der 5er-BMW schon in jungen Jahren aufweist. Auch die Bilanz bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ist eher mau. «Bei der HU zeigen überdurchschnittlich viele Fahrzeuge erhebliche Mängel», schreibt der «Auto Bild TÜV-Report 2026». Die hohen Laufleistungen hinterließen Spuren. Dennoch ist der 5er ein gesuchter Gebrauchter, was die Preise treibt.

Modellhistorie: Wir betrachten die Generationen sechs und sieben, die 2010 bzw. 2017 debütierten. Die Sechstauflage erhielt 2013 eine Modellpflege, die Designretuschen oder neue Sicherheitsassistenten brachte. 2020 wurde der Nachfolger geliftet: Es gab optische Maßnahmen an Front und Heck sowie eine Änderung der Motorenpalette. 2024 löste ihn der achte 5er ab.



Karosserie und Varianten: Gebaut wurden beide 5er als Stufenhecklimousine und Kombi, bei BMW Touring genannt. Beide wurden auch als Plug-in-Hybride gefertigt. Die stärksten Varianten tragen traditionell ein «M» im Namen. Der M5 CS xDrive mit 467 kW/635 PS markiert dabei die Spitze.



Abmessungen (laut ADAC): 6. Generation: 4,90 m bis 4,91 m x 1,86 m x 1,46 m bis 1,47 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 520 l (Limousine); 375 l (Hybrid); 560 bis 1.670 l (Kombi).



7. Generation: 4,94 m bis 4,97 m x 1,87 m bis 1,90 m x 1,47 m bis 1,50 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 530 l (Limousine); 410 l (Hybrid); 570 bis 1.700 l (Kombi).



7. Generation: 4,94 m bis 4,97 m x 1,87 m bis 1,90 m x 1,47 m bis 1,50 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 530 l (Limousine); 410 l (Hybrid); 570 bis 1.700 l (Kombi). Stärken: Beanstandungen am Fahrwerk treffen den jüngeren 5er selten, die Lenkung zeigt sich auch im Alter solide. Rost kommt fast nie vor. Laut TÜV-Report sind auch Abblendlicht und hintere Beleuchtung über die Jahre meist fehlerfrei. Zuverlässig sind auch die Bremsen, vor allem die Bremsschläuche: «über alle Jahrgänge mängelfrei».



Schwächen: Ab der vierten HU im Autoalter von neun Jahren treten die Folgen der Dauernutzung zutage: Es werden überdurchschnittlich oft Probleme mit den Achsfedern und Dämpfern beanstandet. Gleiches gilt für die Kardanwellen.



Ab dem fünften Check kommen erhöhte Quoten bei der vorderen Beleuchtung hinzu. Gelegentlicher Ölverlust ist ein Thema vor allem ab dem elften Jahr. Dass der 5er die Abgasuntersuchung (AU) nicht besteht, kann ihn unabhängig vom Alter treffen.



Ab dem fünften Check kommen erhöhte Quoten bei der vorderen Beleuchtung hinzu. Gelegentlicher Ölverlust ist ein Thema vor allem ab dem elften Jahr. Dass der 5er die Abgasuntersuchung (AU) nicht besteht, kann ihn unabhängig vom Alter treffen. Pannenverhalten: Nur ein mittelmäßiges Abschneiden notiert der ADAC zu Fahrzeugen mit Erstzulassung 2010. Die übrigen seien entweder «zuverlässig» oder «sehr zuverlässig», so die ADAC-Pannenstatistik. Aber einige Schwachstellen gibt es.



Zu den Pannenschwerpunkten zählt der ADAC: Generatoren und Riemenscheiben der Kurbelwelle (beides 2010), Kühl- bzw. Heizungsschläuche bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2012, 2013 und 2015. Der «Motor allgemein» ist bei 5ern von 2011 ein häufiger Grund für Panneneinsätze, die Motorkühlung bei solchen von 2012.



Zu den Pannenschwerpunkten zählt der ADAC: Generatoren und Riemenscheiben der Kurbelwelle (beides 2010), Kühl- bzw. Heizungsschläuche bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2012, 2013 und 2015. Der «Motor allgemein» ist bei 5ern von 2011 ein häufiger Grund für Panneneinsätze, die Motorkühlung bei solchen von 2012. Motoren: 6. Generation: Benziner (Vier-, Sechs- und Achtzylinder, Heck- und Allradantrieb): 135 kW/184 PS bis 441 kW/600 PS; Diesel (Vierzylinder, Heck- und Allradantrieb): 105 kW/143 PS bis 160 kW/218 PS; Hybrid (Sechszylinder und Elektromotor, Heckantrieb): 250 kW/340 PS (Systemleistung).



7. Generation: Benziner (Vier-, Sechs- und Achtzylinder, Heck- und Allradantrieb): 125 kW/170 PS bis 467 kW/635 PS; Diesel (Vierzylinder, Heck- und Allradantrieb): 105 kW/143 PS bis 160 kW/218 PS; Hybrid (Vierzylinder oder Sechszylinder und Elektromotor, Heck- und Allradantrieb): 150 kW/204 PS bis 290 kW/394 PS (Systemleistung).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

528i XDrive (6/2016); 180 kW/245 PS (Vierzylinder); 160.000 Kilometer; 15.346 Euro.

518d Touring (6/2015); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 207.000 Kilometer; 9.503 Euro.

530e xDrive Luxury Line Touring (6/2020; Facelift); 215 kW/292 PS (Plug-in-Hybrid); 109.000 Kilometer; 25.252 Euro.