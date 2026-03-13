Neue Lesegeräte in Palmas Bussen machen es möglich: Wer mit Karte zahlt, fährt etwa vom Flughafen noch günstiger in die Stadt oder zum Ballermann.

Palma (dpa/tmn) – Gute Nachrichten für Mallorca-Touristen: In Palma kosten Busfahrten künftig 40 Prozent weniger, wenn man mit einer Kreditkarte bezahlt. Gruppen erhalten sogar 60 Prozent Preisnachlass. Die Ermäßigungen richten sich exklusiv an Urlauber, da Einheimische ohnehin kostenlos fahren.

Bisher war in den Bussen der städtischen Nahverkehrsfirma EMT nur eine Bezahlung mit Bargeld beim Fahrer möglich. Scheine über zehn Euro wurden nicht angenommen. Am Flughafen gab es an der Haltestelle einen Ticketautomaten, der zum Vollpreis eine Zahlung mit Karte ermöglichte. Nun brachte die Stadt Lesegeräte in allen 256 Bussen an. Sie sind ab sofort nutzbar.

Der Rabatt gilt bei allen Fahrten, wobei die meisten Urlauber mit der Linie 1 vom Flughafen in die Stadt oder mit der Linie 2 vom Flughafen zum Ballermann, also in Richtung Playa de Palma und S'Arenal, unterwegs sind. Beide kosteten bislang fünf Euro pro Person und Fahrt. Bei 40 Prozent Rabatt würde die Fahrt ab dem Flughafen künftig nur noch 3 Euro kosten. Alle anderen Fahrten mit den Stadtbussen kosteten bisher 2 Euro, bei Kartenzahlung künftig dann 1,20 Euro.

Bus ist viel günstiger als Taxi

Die Linie 1 fährt alle 15 Minuten ab dem Flughafen, die Linie 2 alle 45 Minuten. Die Fahrt mit dem Bus dauert eine knappe Viertelstunde vom Flughafen ins Stadtzentrum, wobei Zustiege an anderen Haltestellen untersagt sind, um die Fahrzeit gering zu halten.

Ein Taxi ist vielleicht etwas schneller, dafür bilden sich im Sommer oft lange Warteschlangen. Zudem ist die Autofahrt deutlich teurer: Ein Taxi in die Stadt kostet gut 20 Euro. Bei Uber variieren die Preise je nach Nachfrage.