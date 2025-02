Burghardt und Ganter deutsche Hallenmeister über 60 Meter

Dortmund (dpa) – Sprinterin Alexandra Burghardt hat sich mit einer persönlichen Bestleistung den Titel über 60 Meter bei den deutschen Hallenmeisterschaften geholt. Die 30-Jährige gewann in Dortmund in starken 7,13 Sekunden und verwies damit Lisa Mayer (7,21 Sekunden) sowie Sophia Junk (7,22 Sekunden) auf die Plätze. Für die Staffeldritte von den Olympischen Spielen in Paris ist es die erste nationale Meisterschaft in der Leichtathletik unter dem Hallendach.

Nicht dabei waren Titelverteidigerin Rebekka Haase und die frühere 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper, die beide nicht mit einem Start bei der Hallen-DM geplant hatten.

Ganter gewinnt bei den Männern

Bei den Männern siegte Robin Ganter, der mit einer Zeit von 6,56 Sekunden ebenfalls eine persönliche Bestleistung aufstellte. Zweiter wurde Kevin Kranz (6,57 Sekunden) vor Yannick Wolf (6,60 Sekunden).

In Dortmund fehlten mit Joshua Hartmann und 100-Meter-Rekordler Owen Ansah zwei der besten deutschen Sprinter Deutschlands. Beide hatten ihre Hallensaison schon beendet.

Meier bezwingt Schneider über die Hürden

Über die 60 Meter Hürden setzte sich Marlene Meier in einem spannenden Finale durch. Die 22-Jährige gewann in 7,96 Sekunden knapp vor Rosina Schneider (7,97 Sekunden).

Bei den Männern wurde Hürdensprinter Manuel Mordi seiner Favoritenrolle gerecht. Der Athlet vom Hamburger SV lief in 7,58 Sekunden zum Sieg. An seine Jahresbestleistung von 7,56 Sekunden kam der 21-Jährige nicht ganz heran. Zweiter wurde Gregory Minoue in 7,60 Sekunden.